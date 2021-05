Brandenburg

Derzeit steht das Thema der Impfreihenfolge ständig in den Schlagzeilen: Durch den Engpass an Impfstoffen herrscht immer wieder Unklarheit darüber, wer denn eigentlich gerade dran ist und Impftermine vereinbaren kann.

Neu: Astrazeneca für alle – ohne Priorisierung

Nach Berlin und anderen Bundesländern gilt nun auch in Brandenburg: Ab sofort können sich auch unter 60-Jährige freiwillig in Arztpraxen mit Astrazeneca impfen lassen. Die Impfpriorisierung für dieses Vakzin wurde aufgehoben. Der Grund: Es stehen größere Mengen des Impfstoffs bereit.

„Wer unter 60 ist, kann sich jetzt freiwillig mit Astrazeneca impfen lassen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). „Natürlich ist das mit einem ausführlichen Aufklärungsgespräch verbunden und die letzte Entscheidung liegt immer beim Arzt.“

Aktuell (Stand: 07.05.2021) können folgende Gruppen einen Impftermin vereinbaren:

Personen über 80, deren Termine umgebucht werden mussten: Sie müssen telefonisch einen Termin über die 116 117 vereinbaren. Nahezu 100 Prozent der Termine sind bereits vereinbart. Konnte jemand nicht erreicht werden, wird ein Termin generiert und postalisch versendet. Sie erhalten den Biontech/Pfizer-Impfstoff.

Weitere Personen über 80: Personen erhalten jahrgangsweise, beginnend mit den über 85-jährigen, ein Impfangebot per Post und können über eine Sonderrufnummer einen Termin buchen. Die Erstimpfungen für diese Personen starten ab 8. März in den Impfzentren.

Alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, die älter als 70 Jahre sind / das 70. Lebensjahr abgeschlossen haben, können über www.impfterminservice.de ihre Impftermine buchen.

Alle Personen ab 60 können sich in impfenden Hausarztpraxen sowie Impfzentren impfen lassen.

Personen mit beruflich begründeter Impfberechtigung:

Personen, die Mitglieder von Verfassungsorganen sind

Personen, die in besonders relevanter Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr und beim Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks tätig sind.

Personen, die in besonders relevanter Position im Ausland bei den deutschen Auslandsvertretungen, für deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland in den Bereichen Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit oder auswärtige Kultur- und Bildungspolitik oder als deutsche Staatsangehörige in internationalen Organisationen tätig sind.

Personen die für das Deutsche Archäologische Institut an Dienstorten mit unzureichender gesundheitlicher Versorgung tätig und dementsprechend einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

www.impfterminservice.de. Über 60-Jährige können die Astrazeneca-Impfstoff erhalten, Personen unter 60 voraussichtlich Biontech/Pfizer oder Moderna

Erzieher und Lehrer (auch Hochschul- Musik- und Volkshochschullehrer): Buchung über www.impfterminservice.de. Die notwendige Arbeitgeberbescheinigung wird vom Bildungsministerium bereitgestellt. Darüber hinaus soll es auch Impftage in ausgewählten Krankenhäusern geben

Personen, die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in Grundschulen, Sonderschulen, Förderschulen, weiterführenden Schulen, berufsbildenden Schulen, Hochschulen oder sonstigen Schulen wie Musikschulen oder Volkshochschulen tätig sind

Personen, die in Obdachlosenunterkünften in sonstigen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder in Frauenhäusern tätig sind

Personen, die in Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern tätig sind.

Hebammen, sofern sie in medizinischen Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind.

Menschen mit Vorerkrankungen gemäß der Corona-Impfverordnung (siehe hier und hier). Buchung über www.impfterminservice.de , Voraussetzung ist in ärztliches Zeugnis über die Erkrankung. Über 60-Jährige können die Astrazeneca-Impfstoff erhalten, Personen unter 60 voraussichtlich Biontech/Pfizer oder Moderna

Angehörige und Kontaktpersonen Menschen, die zuhause gepflegt werden, können über www.impfterminservice.de einen Termin vereinbaren. Sie brauchen dafür einen Nachweis, den Sie hier finden.

Kontaktpersonen von Schwangeren, Wohnsitz der Schwangeren und/oder der Kontaktperson ist im Land Brandenburg. Sie brauchen dafür einen Nachweis (ärztliches Zeugnis oder Mutterpass) und ein ausgefülltes Formular.

Wann sich weitere Personen der Prioritätsgruppe 3 impfen lassen können, steht aktuell noch nicht fest. Wie Andreas Carl, Pressesprecher des Brandenburger Innenministeriums am Montag mitteilte, müsse dafür noch auf den erforderlichen Impfstoff gewartet werden. „Sobald mehr Impfstoff vorhanden sein wird, wird man in einem nächsten Schritt weitere Gruppen der Priorität 3 öffnen“, so Carl.

