Nach einem Hackerangriff hat das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut ( HPI) die Sicherheitsvorkehrungen für die bundesweit eingesetzte Schulcloud erhöht und seine Firewall angepasst. Die Probleme seien behoben, hieß es. Es sei nur am Montag, dem Zeitpunkt der Attacke, kurzzeitig zu Störungen gekommen. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) sprach am Dienstag von einer „kriminellen Handlung“: „Vor Hackerangriffen aus dem Ausland ist überhaupt niemand geschützt“, sagte sie am im RBB-Inforadio. „Das kann passieren. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, um das zu beseitigen.“

Bei dem Cyberangriff handelte es sich um eine sogenannte DDoS-Attacke. Dabei wird eine Internetseite von vielen Computern gleichzeitig mit Datenpaketen bombardiert und so blockiert. Im Unterschied zu einem klassischen Hackerangriff geht es bei einer solchen Attacke nicht darum, Daten abzuschöpfen, sondern darum, einer Organisation zu schaden, indem man sie lahmlegt.

Schülerstreich ist nicht ausgeschlossen

Anhand von IP-Adressen konnte das HPI ermitteln, dass der Angriff von Rechnern im außereuropäischen Ausland stammen. Näher wollte das eine Sprecherin auf Anfrage nicht eingrenzen. Das sagt auch nichts über die Urheber aus: Solche Attacken kann man für überschaubare Summen im Darknet in Auftrag geben.

Es ist also auch nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine moderne Art von Schülerstreich handelt – freilich mit bundesweiten Folgen: Die Lernplattform des HPI ist im Zuge der Corona-Pandemie massiv ausgebaut worden. In Brandenburg greifen inzwischen 570 der rund 900 Schulen darauf zu; bundesweit sind es 3500 Schulen mit fast einer Million Nutzer.

Bildungsministerin Britta Ernst sagte, Schulen und Lehrer hätten deutlich dazu gelernt. Sie räumte aber auch Versäumnisse ein: „Was man fünf oder acht Jahre im Bereich Digitalisierung an Schulen nicht gemacht hat, holt man nicht in neun Monaten auf.“

Microsoft Teams an Brandenburgs Schulen verboten

Für Unverständnis an Brandenburgs Schulen sorgt das Verbot der weit verbreiteten Videokonferenzsoftware Microsoft Teams. Mehrere Schulen nutzten Teams bereits im ersten Schullockdown um darüber Lehrerkonferenzen abzuwickeln. Das dürfen sie aber nicht, wenn sie auf der rechtlich sicheren Seite stehen wollen. „Wir bezweifeln grundsätzlich, dass der Einsatz des in Rede stehenden Produkts derzeit datenschutzgerecht erfolgen kann“, teilte die Landesdatenschutzbehörde auf Anfrage mit.

Es sei nach wie vor unklar, welche personenbezogenen Daten von Nutzern an Microsoft übermittelt würden. Insbesondere die Daten minderjähriger Kinder und Jugendlicher stünden unter einem besonderen Schutz der Datenschutzgrundverordnung.

Microsofts Verträge in der Kritik

Ein Grundproblem aus Sicht der Behörde ist, dass die Microsoft-Server in den USA stehen. Das sei bei der HPI-Schulcloud anders. Deswegen – und weil das HPI den Schulen alle datenschutzrechtlichen Unterlagen wie Einwilligungserklärungen zur Verfügung stelle – sei der Gebrauch der Schulcloud rechtlich nicht zu beanstanden.

Um sich abzusichern, müssen Schulen mit dem Herstellern von Software einen Datenschutzvertrag schließen. Die von Microsoft vorgelegten Verträge würden die Mindestanforderungen nicht erfüllen, hieß es. Das Problem betrifft nicht nur Brandenburg: Bundesweit verhandeln die Behörden darüber seit längerem mit Microsoft.

