Werden die Schulen in Brandenburg noch vor der Sommerpause wieder geöffnet? 

Potsdam

Die Schulen in Brandenburg könnten noch vor der Sommerpause in den vollen Präsenzunterricht zurückkehren. Dafür plädieren die Koalitionsfraktionen im Landtag. Voraussetzung aber ist, dass die Corona-Infektionszahlen weiter sinken. Bei einer Inzidenz von unter 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner landesweit sollten die Schulen wieder öffnen, erklärten die Fraktionschefs von SPD und Grüne, Erik Stohn und Petra Budke. Aktuell liegt die Zahl bei 60,4 in Brandenburg.

Derzeit sind die Schulen im Wechselunterricht zwischen Präsenz in den Einrichtungen und Unterricht zu Hause. „Mir ist wichtig, dass wir Schulen sicher öffnen“, betonte Stohn. Die massiven Belastungen, denen Kinder und Jugendliche durch die Corona-Krise seit über einem Jahr ausgesetzt seien, würden ernst genommen. Die Lernrückstände müssten durch Angebote in den Ferien aufgeholt werden – von den Trägern der Jugendhilfe bis zu kommunalen Jugendklubs.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann sprach sich dafür aus, an Grundschulen noch vor der Sommerpause sogenannte Lernstandserhebungen vorzunehmen. „Wir müssen wissen, wie stark die Lernrückstände sind“, betonte er.

Keine Zensuren, kein Sitzenbleiben

Linke und Landeselternrat fordern, dass Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien keine Zensuren erhalten. „Jedes Kind soll versetzt werden“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Kathrin Dannenberg. Ein Antrag der Linken für die Sitzung des Landtags in dieser Woche sieht vor, Lehrpläne zu reduzieren, mehr Förderung in der Schule zu gewähren und außerschulische Bildungsangebote etwa von Jugendverbänden zu unterstützen.

Nach über einem Jahr Corona-Pandemie habe die Landesregierung keinen Plan für die Schulen, kritisierte die Oppositionspolitikerin. Notwendig seien Motivation und Wertschätzung. „Es ist im Moment egal, ob ein Kind in der dritten Klasse fließend lesen kann oder erst in der vierten. Der Leistungsdruck muss raus“, sagte Dannenberg.

Unterstützung kam von der stellvertretenden Vorsitzenden des Landeselternausschusses, Nicole Graser. „Die Kinder zerbrechen unter dem Prüfungsstress“, sagte sie. Der „Benotungsdruck“ müsse weg. „Kinder wollen lernen. Aber es muss nicht drauf hinauslaufen, dass sie permanent geprüft und benotet werden.“

Redmann (CDU) kritisiert SPD-Wirtschaftsminister Steinbach

Die CDU-Fraktion fordert aufgrund der sinkenden Infektionszahlen und der Fortschritte beim Impfen Öffnungen von Branchen wie der Gastronomie und der Hotelerie bereits in der ersten Junihälfte. „Wir müssen die nächsten Schritte in den Blick nehmen“, sagte Fraktionschef Redmann.

Der CDU-Politiker übte zugleich vorsichtige Kritik an Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), der am Montag vor einem „Jo-Jo-Effekt“ gewarnt hatte, wenn zu schnell die Corona-Regeln gelockert werden. „Mich haben die Äußerungen des Wirtschaftsministers verwundert“, sagte Redmann. Diese Branchen bräuchten vor einer Öffnung ausreichend Vorbereitungszeit, um ihre Geschäfte einzurichten. Steinbach hingegen hatte gesagt, es müsste stückweise geöffnet werden, um nicht kurz darauf gezwungen zu sein, wieder zu schließen.

Von Igor Göldner