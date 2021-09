Potsdam

Das schlimmstmögliche Timing hat die Konzernspitze von Vestas mit der Schließungsankündigung für ihr Windrad-Werk in Lauchhammer bewiesen: In der Woche vor der Bundestagswahl lässt der Marktführer diese Bombe platzen. Deutschland ringt um die Energiewende/Klimarettung, und dem Marktführer fällt nichts anderes ein, als das Ende der Produktion bekannt zu geben. Und zwar nicht irgendwo: in der Braunkohleregion Lausitz.

Grüner wird es nicht

Dort bemüht sich die Politik gerade, das Ende der Tagebaue wirtschaftlich abzufedern – mit Fördermillionen, ja -milliarden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erzählt landauf, landab, dass Klimaschutz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sei. Doch die Dänen schmeißen hin. Was für ein Signal! Der Schritt ist umso unverständlicher, als in einer neuen Bundesregierung vermutlich die Grünen sitzen werden. Man darf davon ausgehen, dass die Erneuerbaren Energien einen Höhenflug erleben werden. Wenn in Deutschland dann Windräder zu Hunderten geordert werden, muss Vestas, wenn es überhaupt zum Zug kommt, seine Rotorblätter importieren.

Die wirtschaftliche Weisheit hinter einem solchen Vorgehen, ist schwer zu erkennen. Übrigens ist die matte Pointe dieses Trauerspiels von Lauchhammer folgende: Am Sonntag ist dort Bürgermeisterwahl. 

Von Ulrich Wangemann