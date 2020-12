Berlin/Potsdam

In Berlin und Brandenburg wird es an Weihnachten in diesem Jahr nass und mäßig kalt. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mitteilte, ist der Himmel an Heiligabend vielerorts mit dichten Wolken behangen. Bei Temperaturen von bis zu elf Grad könne es vor allem im Norden des Landes zu Schauern kommen. Mit Schnee sei nicht zu rechnen.

Am Freitag und Samstag bleibe es dann weitgehend trocken, werde jedoch bei Temperaturen von zwei bis vier Grad deutlich kühler. Gebietsweise fallen die Temperaturen in der Nacht zu Samstag auf bis zu minus vier Grad. Es könne also frostig werden.

