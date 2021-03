Brandenburg/ Berlin

Das Wetter bleibt stürmisch und ungemütlich: Am Wochenende müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg mit Schauern und vereinzelten Gewittern rechnen. Ein neues Sturmtief zieht am Samstagvormittag von Westen gen Osten, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärte. Zunächst regne es bei starker Bewölkung nur leicht, im Laufe des Tages gebe es dann vermehrt Schauer.

Ab dem späten Vormittag sollen stürmische Windböen vor allem über den Westen Brandenburgs ziehen, hieß es zudem in der Prognose des DWD. Am Nachmittag könne es zu einzelnen Gewittern mit Graupel kommen. Die Höchsttemperaturen sollen bei rund zehn Grad liegen.

Regen auch für Sonntag erwartet

Regenfeste Kleidung ist auch am Sonntag ratsam. Den Angaben zufolge wird es wechselnd bis stark bewölkt, die Meteorologen erwarten häufige Regenschauer. Es gebe frischen Westwind und lokal stürmische Böen bei Temperatur-Höchstwerten von maximal neun Grad.

Dass erneut sogenannte Mammatus-Wolken über Berlin zu sehen sind, ist wohl eher unwahrscheinlich. Damit sich das Naturschauspiel vom Donnerstagabend wiederhole, bräuchte es „sehr viel Glück“, sagte der Sprecher des DWD. Am Donnerstagabend hatten tiefhängende, nach unten gewölbte Mammatus-Wolken in Berlin für ein seltenes Wetterspektakel gesorgt.

