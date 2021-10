Potsdam

Am Montag ist in Berlin und Brandenburg morgens mit Wolken und vereinzeltem Regen zu rechnen, im Tagesverlauf soll sich auch etwas die Sonne zeigen. Während es vormittags voraussichtlich vor allem im Norden und Nordosten Brandenburgs noch etwas nass wird, zieht der Regen zum Nachmittag hin in Richtung Polen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei schwachem Wind liegen die Höchsttemperaturen am Montag zwischen 12 Grad in der Uckermark, 14 Grad in Berlin und bis zu 16 Grad in Fläming.

Die Nacht zum Dienstag bleibt laut DWD weitestgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf fünf bis acht Grad.

Von RND/dpa