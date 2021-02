Potsdam

Die Wolkenfelder des Vormittags lösen sich am Samstag in Brandenburg und Berlin unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets im Tagesverlauf immer weiter auf und lassen die Sonne durch. „Je weiter westlich, desto höher die Temperaturen“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. In der Uckermark sind demnach Höchstwerte von bis zu 10 Grad zu erwarten, während die Temperaturen in der Südwesthälfte Brandenburgs auf bis zu 14 Grad klettern, in Berlin auf bis zu 13 Grad.

Die Nacht auf Sonntag bleibt noch leicht bewölkt und bringt etwas Frost in Bodennähe. Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 0 Grad.

Lesen Sie auch Frühlingswetter am Wochenende: Vier Dinge, die wir am Winter nicht vermissen werden

Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre: Die Sonne setzt sich durch und die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad im Südwesten. In der Uckermark bleibt es etwas kühler bei 12 bis 13 Grad. Auch in Berlin setzt sich der Samstagstrend fort: weniger Wolken, mehr Sonne und Höchstwerte bis zu 15 Grad.

Von RND/dpa