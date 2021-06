Potsdam

Mit Temperaturen zeitweise deutlich über der Marke von 30 Grad wird es in Brandenburg und Berlin heute und in den kommenden Tagen hochsommerlich heiß. Am Donnerstag klettert das Thermometer auf bis zu 36 Grad – Sonne satt wird erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt am 17. Juni in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr vor Hitze. Es werde eine starke Wärmebelastung erwartet.

Auch der Freitag reihe sich mit viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen bis zu 37 Grad in die Serie warmer Tage ein, teilte der DWD mit. Erst am Wochenende ist mit leichter Abkühlung zu rechnen. Dann sind aber auch kräftige Gewitter verbunden mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Hohe Waldbrandgefahr bedroht Brandenburg

Bereits ab Mittwoch herrsche teilweise hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr.

Derzeit gilt in sechs Brandenburger Landkreisen die zweithöchste Waldbrandstufe 4 („hohe Gefahr“): In Dahme-Spreewald, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming Elber-Elster, Spree-Neiße. Betroffen sind auch die Städte Brandenburg/Havel, Potsdam sowie Cottbus. In acht weiteren Kreisen gilt Stufe 3 („mittlere Gefahr“). Im Innenministerium nimmt man die Bedrohung durch Feuer sehr ernst. Erst am Montag hatte Staatssekretär Markus Grünewald die Abgabe der Impf-Verantwortlichkeit seines Hauses an das Gesundheitsministerium unter anderem mit dem Hinweis begründet, man habe die Waldbrandsaison vor der Brust.

Ein Hektar Wald in Flammen bei Heidesee

Am Dienstag brannte in Heidesee (Dahme-Spreewald) rund ein Hektar Wald, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. „Das Problem ist der sich drehende Wind“, sagte Sprecher Jens Zimmermann. Zudem sei die Fläche in dem Waldstück im Ortsteil Prieros mit Munition belastet.

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit fünf Tanklöschfahrzeugen vor Ort. „Der Brand wird uns noch eine Weile beschäftigen“, sagte Zimmermann.

Bislang hat es in diesem Jahr in Brandenburg einschließlich des Feuers in Heidesee 83 Mal gebrannt. Mehr als 15 Hektar Wald sind betroffen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das noch nicht viel: 2020 zählte das Umweltministerium zu dieser Zeit bereits mehr als 160 Brände.

Trockenheit lässt den Pegel der Spree sinken

Die Trockenheit macht auch den Flüssen zu schaffen: Aufgrund ausbleibender Niederschläge sind für das mittlere Spreegebiet nun erste Maßnahmen zum Halten des Pegels ergriffen worden. Das Landesumweltamt habe bereits angeordnet, die Abgabemengen aus der Spree in mehrere andere Gewässer zu reduzieren, teilte das Umweltministerium vergangene Woche mit.

Normalerweise fallen nach Angaben der Behörde im Juni durchschnittlich 50 Liter Regen pro Quadratmeter in Cottbus. Seit Monatsbeginn seien bisher jedoch lediglich 0,2 Liter pro Quadratmeter gefallen. Für die gesamte Lausitz werde derzeit außerdem kein Niederschlag vorhergesagt.

Unterstützung für das Spreegebiet kommt von der Talsperre Spremberg (Landkreis Spree-Neiße). Auch die sächsischen Speicher hätten bereits damit begonnen, mehr Wasser abfließen zu lassen.

Unter den aktuellen Bedingungen verringerten sich die Reserven zügig. So sinke der Beckenwasserstand in Spremberg derzeit um drei Zentimeter pro Tag. Dazu kommt durch Temperatur und aufblühende Vegetation zunehmende Verdunstung. Das Landesamt für Umwelt bittet deshalb schon jetzt um einen sparsamen Umgang mit Wasser.

Von RND/DPA