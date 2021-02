Potsdam/Berlin

Bis zu 21 Grad, kein Regen und Sonne pur: Bis Donnerstag herrscht in Berlin und Brandenburg Sonnenbrillenwetter. Ungewöhnlich warm wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am heutigen Dienstag mit bis zu 18 Grad. Der Höchstwert der Woche soll am Mittwoch erreicht werden. Dann sollen es laut DWD-Meteorologen sonnige 21 Grad werden. Und auch der Donnerstag bleibt mit viel Sonnenschein, ein paar Wolken und voraussichtlich 19 Grad frühlingshaft.

Mit den steigenden Temperaturen steigt laut DWD-Angaben auch die Waldbrandgefahr:

Ob der aktuelle Wetterumschwung ganz normal oder ein Zeichen des Klimawandels ist, erklären Meteorologen hier.

Pollenflug startet später

Auswirkungen hat die Wetterlage auch auf Allergiker: Sie müssen in diesem Jahr wegen der Kälte später mit einer starken Belastung durch Hasel- und Erlen-Pollen rechnen. „Die Werte von Hasel und Erle sind am vergangenen Freitag noch auf einem niedrigen Stand - unter zehn Pollen pro Kubikmeter Luft - gewesen. Sie werden aber bei den Witterungsbedingungen in den nächsten Tagen sehr schnell ansteigen“, sagte Anna Schubert von der Freien Universität Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Lesen Sie auch: Heuschnupfen: Wie erkenne ich, ob ich eine Allergie habe – oder Corona?

Im vergangenen Jahr habe der Pollenflug bei Erle und Hasel bereits im Januar begonnen. „Ende Januar war die Schwelle zur mäßigen Belastung bereits überschritten worden und Mitte Februar (10.02.2020) die Schwelle zur starken Belastung“, so Schubert, die die sogenannte Pollenfalle zur Auswertung des Pollenfluges an der Hochschule betreut. Die Schwelle zur starken Belastung liegt demnach bei 100 Pollen pro Kubikmeter Luft.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von RND/dpa