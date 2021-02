Potsdam

Das kommende Wochenende wird richtig ungemütlich in Brandenburg: Der norwegische Wetterdienst yr.no prognostiziert für Potsdam und Berlin eisige Temperaturen, dazu einen scharfen Ostwind und – vor allem am Sonntag – stundenlangen Schneefall mit bis zu 16 Zentimetern Neuschnee.

Glimpflicher Start, garstiger Sonntag

Der Freitag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch glimpflich: Bis auf lokale Schneegrieselfälle bleibt es trocken, die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad in der Uckermark und 6 Grad in der Elbe-Elster-Niederung, die Nacht zu Samstag wird kalt bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt.

Am Samstag ziehen aber schon dichte Wolken auf, die ersten Schneeflocken fallen, die Temperaturen auch: Bis zu -7 Grad kalt wird es, in der Nacht zu Sonntag kann zu allem Überfluss noch Eisregen fallen, auf den Straßen Brandenburgs wird es dann richtig glatt.

Gefühlte Temperatur noch geringer

Am Sonntag droht schließlich Schnee-Chaos. Von morgens bis abends wird es in Brandenburg schneien, laut yr.no ist in Brandenburg zwischen 10 Zentimeter Neuschnee in Kyritz und 16 Zentimeter in Potsdam möglich, die Temperaturen sinken auf bis zu -9 Grad. Dazu weht ein eisiger Ostwind, weshalb es sich draußen sogar noch kälter anfühlen kann.

Doch kommt das Bundesland im Vergleich mit Norddeutschland vermutlich noch glimpflich davon: Dort sind laut dem Wetterdienst „Wetterkontor“ Temperaturen von -20 Grad und ganze 50 Zentimeter Neuschnee möglich – so viel, wie seit über 40 Jahren nicht mehr.

Lage verändert sich permanent

Schuld daran ist ein so genannter „Polarwirbelsplit“: Arktische Kaltluft zieht nach Norddeutschland, gleichzeitig kommt aus dem Süden und Südwesten warme Luft in den Norden. Wenn diese beiden Fronten aufeinander treffen, kann das zu extremen Schneefällen führen.

„Die genauen Abläufe sind aber äußerst unsicher“, erklärt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er beobachtet die Lage seit Tagen. Da sich die Werte permanent verändern würden, könne er zum jetzigen Zeitpunkt weder die genauen Orte für den Schneefall prognostizieren, noch, wie viel Schnee vom Himmel kommen soll. Verschiebt sich die Grenze, an der die kalte und warme Luft aufeinandertreffen, noch einmal, könnte es sogar sein, dass gar kein Schnee fällt, sagt Schmidt.

