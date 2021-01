Potsdam

Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg mit Schneefall. Vor allem in der Nordhälfte Brandenburgs erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag bis zu zwei Zentimeter Neuschnee. Der Himmel bleibt dicht bewölkt, bei Höchsttemperaturen zwischen einem und drei Grad. Schneematsch könnte für glatte Straßen sorgen.

Die dicke Wolkendecke bleibt bis mindestens Ende der Woche über Berlin und Brandenburg hängen. Für den Dienstag erwarten die Meteorologen erneut leichten Regen, Schneeregen oder Schneegriesel. Die Höchstwerte liegen bei maximal drei Grad.

Die Wetterlage ändert sich am Mittwoch im Vergleich zu den beiden Vortagen nicht. Etwas kälter wird es voraussichtlich am Donnerstag: Der DWD rechnet dann mit minus einem bis plus zwei Grad - erneut könnte es schneien.

Von RND/dpa