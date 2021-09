Potsdam

Der Sommer kehrt noch einmal zurück nach Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Montag mitteilte, könne sich unter Hochdruckeinfluss die Luft weiter erwärmen. Vor allem nach der Wochenmitte gehen demnach die Temperaturen nach oben.

Am Donnerstag sind bis zu 28 Grand möglich, für den Mittwoch werden zwischen 24 und 27 Grad, am Dienstag zwischen 22 und 25 Grand vorhergesagt.

Nachts bilden sich Dunst, Nebel und Hochnebel, der sich in den Vormittagsstunden auflöst. Es bleibt sonnig, nur gering bewölkt und niederschlagsfrei.

So wird das Wetter am Montag in Potsdam

Nach einer nebligen Nacht klart es am Vormittag auf. Es ist nahezu windsill und die Sonne zeigt sich häufig bei 19 Grad. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf 24 Grad; der Tag klingt bei schönen 20 Grad am Abend aus. Aber Achtung: Nachts wird es mit 12 Grad wieder frisch. Mit Regen ist nicht zu rechnen.

So wird das Wetter am Dienstag in Potsdam

Der Dienst zeigt etwas mehr Wolken als der Montag, hat mit sieben Sonnenstunden aber immer noch viel Sommergefühl zu bieten. Die Temperaturen liegen zwischen 11 Grad in der Nacht und 23 Grad am Tage. Der Wind bleibt still, mit Regen ist nicht zu rechnen.

So wird das Wetter am Mittwoch in Potsdam

Zur Mitte der Woche hin kommt der Sommer wieder nach Brandenburg: Satte zehn Sonnenstunden sind angekündigt, bis 26 Grad erreicht das Thermometer. Nachts bleibt es bei 13 Grad zwar weiter frisch, dafür bleibt es trocken und windstill.

Die weiteren Aussichten

Wie oben beschrieben wird es zum Wochenende hin noch schöner: 27 Grad und 12 Sonnenstunden am Donnerstag, 27 Grad und 7 Sonnenstunden am Freitag. Hier und am Wochenende ist aber wieder mit Niederschlägen und sogar Gewittern zu rechnen. Für einige Sonnenstunden sollte aber auch gesorgt sein.

So ist das Wetter aktuell in Potsdam und Brandenburg

