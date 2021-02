Potsdam

Sonne satt und noch frühlingshafter als am Samstag: Die Menschen in Brandenburg freuen sich am Sonntag über steigende Temperaturen. Neben vereinzelten Schleierwolken scheint nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Sonne den ganzen Tag über und es bleibt sehr mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad in der Uckermark und 17 Grad zwischen Havelland und Elbe-Elster-Kreis.

Bereits am Samstag nutzten zahlreiche Brandenburger das frühlingshafte Wetter. Nach frostigen Tagen genossen in der Potsdamer Innenstadt viele Menschen bei bis zu 14 Grad die Sonnenstrahlen. Nicht alle trugen wie vorgeschrieben einen Mund-und Nasenschutz, wie ein dpa-Reporter berichtete. In Berlin hat die Polizei für Sonntag indes verstärkte Kontrollen der Corona-Regeln angekündigt. Fokus der Schwerpunktkontrollen sind innerstädtische Parkanlagen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auf dem Wochenmarkt am Nauener Tor war es demnach so voll wie vor der Corona-Zeit. Auch im Fürst-Pückler-Park Branitz in Cottbus und in der Innenstadt von Frankfurt (Oder) waren zahlreiche Spaziergänger unterwegs.

Der Wildpark Schorfheide (Barnim) freute sich über zahlreiche Besucher. „Eine Besucherin sagte mir, sie sei froh, endlich mal wieder irgendwo Eintritt bezahlen zu können“, berichtete Sprecherin Imke Heyter. Die Mitarbeiter des Parks waren nach der Entscheidung Brandenburgs über eine Öffnung von Zoss und Tierparks am Montag schnell aus der Kurzarbeit geholt worden. Alle Besucher, die selbst in Kurzarbeit seien, müssten nur den reduzierten Eintritt zahlen, betonte Heyter. Im Wildpark zu sehen sind derzeit unter anderem Luchse, Wölfe, Wisente, Elche und auch Fischotter. Ein Mund-Nasenschutz müsse im Park getragen werden, sagte Heyter. „Wir können froh sein, dass wir überhaupt offen haben dürfen.“

Eisdielen starten mit den Vorbereitungen

Nach einer dpa-Umfrage sind Eisdielen derzeit in den Vorbereitungen für einen Außer-Haus-Verkauf, unter anderem in Beeskow (Oder-Spree) und in Zerpenschleuse (Barnim). Die meisten Eisverkaufsstellen haben noch geschlossen, darunter auch in Neuruppin und Potsdam. Auf dem Ziegenhof in Zollbrücke (Märkisch-Oderland) im Oderbruch hingegen läuft der Verkauf von Ziegeneis außer Haus bereits. Derzeit seien zahlreiche Tagestouristen an die Oder gereist, denn ihnen biete sich ein seltenes Schauspiel, berichtete Hof-Inhaber Michael Rubin. Bei mäßig warmen Temperaturen führe die Oder nach Dauerfrost derzeit noch immer Treibeis. Deutsche und polnische Eisbrecher sind nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) im Einsatz. Bis hinter Schwedt ist das Eis bereits aufgebrochen.

Der Wochenbeginn gestaltet sich nach DWD-Vorhersage ähnlich. Mit Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad wird es nicht ganz so warm wie am Sonntag, doch der Tag bringt erneut viel Sonne.

