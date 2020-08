Potsdam

In Berlin und Brandenburg bleiben die Temperaturen auch zur Wochenmitte hin unter der 30-Grad-Marke - erst am Freitag wird es wieder heißer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Dienstag bei 23 bis 26 Grad einzelne starke Gewitter mit Unwettergefahr. Am Mittwoch soll es ab den Nachmittagsstunden vermehrt sonnige Abschnitte geben. In der Uckermark kann es am Mittwoch anfangs noch Schauer geben, sonst bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad. Der Donnerstag wird nach Prognosen der Wetterexperten bei voraussichtlich 26 bis 29 Grad heiter und trocken.

Von RND/ms/dpa