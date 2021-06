Potsdam

Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen warten in den kommenden Tagen auf die Menschen in Berlin und Brandenburg. Bereits am Donnerstag steigen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Trotz vereinzelter Wolkenfelder am Himmel bleibe es meist trocken. Einzig in der Prignitz könnte es gegen Abend zu vereinzelten Schauern kommen.

Wetter in Brandenburg: Schauer und Gewitter am Freitag möglich

Auch am Freitag und Samstag bleibe es den DWD-Meteorologen zufolge bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad weiterhin sommerlich und trocken. Jedoch seien vereinzelte Schauer und Gewitter mit Starkregengefahr im Süden und Westen Brandenburgs nicht ausgeschlossen.

Von RND/dpa