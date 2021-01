Potsdam

Schneeregen, niedrige Temperaturen, viele Wolken: In Berlin und Brandenburg soll es am Wochenende nasskalt, grau und ungemütlich bleiben. Am Freitag hellt es nach Regen von der Prignitz her auf. Mit Werten zwischen neun und zwölf Grad wird es in der Niederlausitz am wärmsten. Der zunächst frische Wind flaut ab. In der Nacht zum Samstag wird für den Süden Brandenburgs Schneeregen oder Schnee vorhergesagt. Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einrichten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am Samstag ist es meist bewölkt. Zwischen der Elbe-Elster-Region und dem Märkisch-Oderland sowie südöstlich davon muss vor allem am Vormittag mit Schnee oder Schneeregen und Glätte gerechnet werden. Weiter in Nordwesten regnet es, nordwestlich von Berlin bleibt es jedoch meist trocken. Die Temperaturen steigen auf ein bis vier Grad.

Anzeige

Am Sonntag ist es meist bedeckt. Es gibt zeitweise Schnee oder Schneeregen mit Glätte bei Temperaturen von null bis zwei Grad.

Von RND/dpa