Potsdam

Am Donnerstag und Freitag fallen in manchen Teilen von Berlin und Brandenburg Schneeflocken vom Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mitteilte, bleibt es an beiden Tagen tagsüber vielerorts bewölkt. Bei Temperaturen zwischen null und zwei Grad könne es vereinzelt zu Schnee oder Schneeregen kommen. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad. Mancherorts komme es deshalb zu Glätte.

Zur Galerie Der Wintereinbruch hat in Ludwisgfelde und Umgebung vor allem die Kinder begeistert – überall wurden Schneemänner gebaut.

Schnee und Schneeregen in Brandenburg auch am Samstag möglich

Auch am Wochenende hängen viele Wolken am Himmel über Berlin und Brandenburg. Bei Höchsttemperaturen von bis zu einem Grad könne es den Meteorologen zufolge auch am Samstag stellenweise zu Schnee oder Schneeregen kommen. Am Sonntag bleibt es in Berlin und Brandenburg weitgehend niederschlagsfrei.

