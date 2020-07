Potsdam

Das Wochenende wird heiß. Während für Brandenburg am Samstag bei reichlich Sonne Temperaturen bis zu 30 Grad angekündigt sind, kratzt das Thermometer im Süden von Deutschland sogar an der 40-Grad-Marke. Damit ist es vielerorts der bislang heißeste Tag des Jahres.

Wer nicht gerade im Büro sitzen und arbeiten muss, sucht bei diesem Wetter am besten Abkühlung im Freibad oder einem Badesee in der Nähe – oder sorgt anderweitig für Erfrischung. Elf Tipps, wie Sie die Hitze gut überstehen, haben wir hier gesammelt.

Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass eine lauwarme Dusche viel mehr bringt als kaltes Wasser?

Video: Unsere Tipps gegen die Hitze

Neben Ernährungstipps für warme Tage erklären wir Ihnen im Video außerdem, wie Sie richtig lüften und warum Sie die Klimaanlage Ihres Autos bei diesen Temperaturen nicht dauerhaft auf unter 20 Grad einstellen sollten.

Nach der Hitze kommen Schauer und Gewitter

Anders als in den beiden vergangenen Jahren steht übrigens vorerst keine neue Hitzewelle bevor. Denn so schnell, wie das sommerliche Wetter gekommen ist, ist es dieses Mal auch wieder passé.

Bereits am Samstagabend sollen Schauer und Gewitter aufziehen und die Temperaturen am Sonntag auf Höchstwerte von 25 Grad, am Montag von 21 Grad sinken. „Die erste Wochenhälfte bleibt auch leicht unbeständig. Ab Donnerstag wird es wieder zunehmend sommerlich und diese Phase könnte länger andauern“, erklärt Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

