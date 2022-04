Potsdam

Das Osterwetter im Jahr 2022 ist zumindest für Brandenburg im Grunde perfekt orchestriert. Eher trübes und regnerisches Wetter gibt es am Gründonnerstag und am Karfreitag, dann klart es unter zunehmendem Hochdruckeinfluss auf und das Ganze mündet in schöne Sonnentage am Ostersonntag und am Montag. Das würde auch der Diplom-Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam, Stefan Rubach, so beschreiben. Einen kleinen Wermutstropfen gebe es jedoch. „Die Gärtner werden nicht sehr froh sein“, sagt er. Denn gerade in den klaren Nächten am Wochenende sei die Wahrscheinlichkeit von Frost sehr hoch.

Das Wetter in Brandenburg zu Gründonnerstag am 14. April

Der am Mittwoch noch vorherrschende Hochdruckeinfluss wird von einem Tiefdruckgebiet über der Nordsee übernommen. Dieses bewegt sich am Donnerstag Richtung Baltikum. Der Himmel wird bedeckt sein. Über dem Havelland könne es laut Rubach vielleicht gegen Mittag auch regnen, weiter im Süden dann am Nachmittag oder am Abend. Es wird mit 17 bis 18 Grad Celsius etwas kälter werden als noch am Mittwoch.

Das Wetter in Brandenburg zu Karfreitag (15. April)

Die Bewölkung wird in ganz Brandenburg zunehmen. Hier und da könnte es leichten Regen oder Sprühregen geben. Dauerregen erwartet der Wetterdienst aber nicht. „Die Temperaturen werden deutlich gedämpfter sein“, sagt Rubach. Erwartet würden Werte um zehn bis zwölf Grad. Hinzu käme Wind in einzelnen Böen in südliche Richtung. „Das kann schon etwas frisch sein“, sagt Rubach. Insgesamt werde man den Karfreitag als „bewölkt und kühl, aber meist trocken“ wahrnehmen.

Das Wetter in Brandenburg zu Karsamstag (16. April)

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend macht sich der Einfluss eines Hochs über Skandinavien bemerkbar. In der Nacht zum Sonnabend reißt die Wolkendecke auf. Am Sonnabend werde es in Brandenburg hier und da noch Quellwolken geben. „Die Sonne wird aber gut durchkommen“, so Rubach. Auch die Temperaturen stiegen wieder leicht auf 12 bis 14 Grad Celsius. Das Hochdruckgebiet setze sich dann immer mehr durch.

Das Wetter in Brandenburg zu Ostersonntag (17. April)

„In der Nacht auf Sonntag wird es dann Frostgefahr geben“, sagt Rubach. Selbst in geschlossenen Ortschaften und etwas über dem Boden könne die Temperatur bis auf 0 Grad sinken. Im Freien Gelände und direkt am Boden könne es bei klarem Nachthimmel sogar um die sechs Grad Minus geben. Gartenfreunde sollten sich mit ihren Topfpflanzen darauf einstellen. „Am Sonntag selbst wird der Sonnenanteil sehr hoch sein“, so Rubach. Vielleicht werde man hier und da Quellwolken sehen, aber in ganz Brandenburg werde die Sonne scheinen. Die Temperatur steige auf 13 bis 15 Grad Celsius. Manchmal könne schwacher bis mäßigen Wind aus nördlicher Richtung aufkommen. Die Eiersuche mit der ganzen Familie dürfte das aber an diesem Sonnentag kaum beeinträchtigen.

Das Wetter in Brandenburg zu Ostermontag (18. April)

„In der Nacht gibt es erneut Frostgefahr“, warnt Rubach. Die Hochdruckwelle bewege sich dann aber direkt über Brandenburg. Es werde immer trockener und sonniger. „Vielleicht gibt es einzelne Quellwolken“, so Rubach. Es seien 14 bis 16 Grad Celsius zu erwarten. Der Wind dagegen werde vermutlich noch schwächer als vorher. Insgesamt, so der Meteorologe werde an den beiden Ostertagen eine Sonnenscheindauer von 70 bis 80 Prozent erreicht – das sei schon fast das absolute Maximum. Auch in den Tagen danach werde es in diesem Sinne schön bleiben. „Wir bleiben auch noch am Dienstag unter Hochdruckeinfluss.“ Die Temperaturen stiegen sogar im Laufe der Woche auf bis zu 18 Grad, allerdings könnten von Osten her einige Wolken kommen. Insgesamt könne man sagen, dass es in Brandenburg 2022 zumindest aus meteorologischer gesehen auf jeden Fall Frohe Ostern gebe.

Von Rüdiger Braun