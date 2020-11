Potsdam

In Berlin und Brandenburg wird es in den kommenden Tagen überwiegend trocken. Die Sonne macht sich aber rar und eine dichte Wolkendecke dominiert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Montag startet ungewöhnlich mild mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. Gebietsweise kann es am Vormittag etwas Regen geben.

Für den Dienstag rechnen die Meteorologen mit maximal 13 bis 16 Grad. In der Niederlausitz könnte es am Nachmittag etwas regnen. Dichte Wolken, aber keinen Niederschlag erwartet der DWD am Mittwoch. Mit 10 bis 12 Grad wird es deutlich kühler. Heiteres Wetter kündigen die Wetterexperten für Donnerstag an. An den Höchstwerten ändert sich im Vergleich zum Vortag nichts.

Von RND/dpa