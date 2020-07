Berlin

Bei Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad wird es in Berlin und Brandenburg am Dienstag windig. Einzelne Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu erwarten. Die Meteorologen rechnen zudem mit starker Bewölkung und einzelnen Schauern. In der Lausitz könne es sogar bis 32 Grad warm werden.

Auch der Mittwoch soll tagsüber sehr bewölkt werden. Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad und wenig Regen. Erneut auflebender Wind mit einzelnen Böen.

Am Donnerstag soll es im Norden Brandenburgs wolkig bleiben, in der Mitte und im Süden jedoch vielerorts heiter werden. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad.

Von RND/dpa