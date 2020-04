Potsdam/Berlin

Milde Temperaturen über 20 Grad, viel Sonne und kaum Wolken: In Berlin und Brandenburg wird es bis zum Wochenende freundliche Frühlingstage geben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettern die Temperaturen am Mittwoch auf bis zu 17 Grad in der Uckermark und bis zu 21 Grad im Fläming, in Berlin und der Niederlausitz. Zudem erwarten die Meteorologen viel Sonnenschein.

Nach einem ebenfalls sonnigen Start in den Donnerstag könnten von Norden her dünne Schleierwolken aufziehen. Im Süden Brandenburgs bleibt es hingegen den ganzen Tag sonnig. Die Maximalwerte steigen weiter auf bis zu 24 Grad. Für den Freitag kündigt der DWD zunächst einige Wolken an, die dann aber tagsüber auflockern und die Sonne durch lassen sollen. Die Höchstwerte bleiben über der 20-Grad-Marke. Erst am Wochenende kann es laut Wetterexperten zu örtlichen Schauern und Gewittern kommen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von RND/dpa