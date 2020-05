Berlin

Kühle Meeresluft von einem Tiefdruckgebiet über Skandinavien zieht nach Berlin und Brandenburg. Der Sonntag startet mit vielen Wolken, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Nachmittags sollen sich die Wolken aber auflockern, bei Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad. Es soll meist trocken bleiben. In der Nacht kommen die Wolken laut DWD von Westen her allmählich zurück, sodass es am Montagmorgen an einigen Orten etwas regnen könne. Während es im Norden des Landes meist nur bewölkt ist, müssen Brandenburger in Potsdam, Cottbus und Lindenberg mit Regen rechnen.

Frühsommerliche Temperaturen ab Donnerstag möglich

Die kommende Woche beginnt der Prognose zufolge in Berlin und im Süden Brandenburgs mit vielen Wolken und gebietsweisem Niederschlag. Erneut soll es nicht wärmer als 16 Grad werden. Im Laufe der Nacht sollen viele Wolken verschwinden, dafür sollen die Temperaturen auf ein bis drei Grad fallen. In Bodennähe könne es teils Frost geben.

Anzeige

Wer auf frühsommerliche Temperaturen hofft, muss sich noch ein bisschen gedulden: Erst am Donnerstag könnten die Temperaturen laut DWD wieder auf über 20 Grad steigen. Im Verlauf des Wochenendes klettert das Thermometer dann möglicherweise auf 25 und mehr Grad.

Weitere MAZ+ Artikel

Von RND/dpa