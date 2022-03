Berlin/Potsdam

Auf ein zumeist freundliches Wochenende können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg vorbereiten. Vor allem der Sonntag soll sonnig und trocken werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 11 bis 14 Grad.

Der Freitag wird ebenso wie der Samstag heiter bis wolkig. Am Freitag ist es anfangs von der Niederlausitz bis zum Oderbruch zunächst bedeckt. Es wird zwischen 10 und 13 Grad warm. Am Samstag ist es vor allem in der Niederlausitz am Morgen noch stark bewölkt. Örtlich muss dort mit schwachen Schauern gerechnet werden. Es weht ein frischer Wind, und es werden zwischen 10 und 12 Grad erwartet. Nachts gibt es stellenweise vor allem in Bodennähe noch leichten Frost.



Von RND/dpa