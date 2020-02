Potsdam

Vereinzelt Sprühregen, viele Wolken und gebietsweise Glättegefahr: Bis zum Wochenende bleibt das Wetter in Brandenburg und Berlin eher ungemütlich. Für den Mittwochmorgen rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem in den östlichen Landesteilen mit letzten Schauern, bevor es im weiteren Tagesverlauf zunehmend heiter und trocken werden sollte. Zudem kann es laut Meteorologen am Morgen besonders in der Prignitz zu geringer Glättegefahr kommen.

Bis zum Wochenende erwartet der DWD dann gebietsweise vereinzelt etwas Sprühregen. Außerdem soll es am Donnerstag bei voraussichtlich fünf bis sieben Grad stark bewölkt bis bedeckt werden. Größtenteils bleibt die Wolkendecke dann auch am Freitag bestehen. Die Maximalwerte ändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. Der Samstag sollte dann bei sieben bis neun Grad heiter bis wolkig werden, mit Niederschlag rechneten die Meteorologen nicht.

Von RND/dpa/iro