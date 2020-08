Potsdam

Schwüle Temperaturen, Sonne pur, kaum Regen: Die Hitze dauert in Berlin und Brandenburg auch die kommenden Tage weiter an. Für den Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit viel Sonne. Die Maximalwerte liegen bei 30 bis 34 Grad, wie die Meteorologen am Dienstag mitteilten.

Auch am Donnerstag ist Regen und Abkühlung nicht in Sicht. Nahezu ungestörter Sonnenschein und Höchstwerte von bis zu 35 Grad erwarten die Meteorologen. Für den Freitag kündigte der DWD wieder sonniges und trockenes Wetter an, später können sich vereinzelt Wolkenfelder bilden. Dabei wird es um die 33 Grad warm. Nachmittags und abends bestehe im Westen Brandenburgs eine geringe Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit.

Anzeige

Lesen Sie auch: Wird die Maske bei Hitze zur Bazillenschleuder? – Experten geben Antwort

Weitere MAZ+ Artikel

Gewitter in Süd-Brandenburg am Dienstag möglich

Eine starke Wärmebelastung und bis zu 34 Grad waren nach Prognosen der Wetterexperten auch am Dienstag zu erwarten. Im Tagesverlauf rechnen die Wetterexperten zudem im Süden Brandenburgs mit einigen Quellwolken und ab Nachmittag mit einzelnen Gewittern. Lokaler Starkregen, kleinkörniger Hagel und Windböen waren nicht ausgeschlossen.

Lesen Sie auch: Das sind Brandenburgs schönste Badeseen

Von RND/dpa