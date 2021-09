Potsdam/Brandenburg/Havel

Große und kleine Bühnen laden zum Besuch ein. Hier eine Auswahl über Veranstaltungen auf den Brettern, die in Potsdam und in Brandenburg/Havel die Welt bedeuten.

Das Imperium des Schönen

In der Inszenierung von Bettina Jahnke wirken die Schauspieler Laura Maria Hänsel, Paul Sies, Hannes Schumacher und Franziska Melzer (hinten) sowie Mascha Schneider und Arne Lenk (vorne) mit. Quelle: Thomas M. Jauk

Der Dramatiker ist gerade 40 Jahre alt geworden. Nis-Momme Stockmann hat das Stück „Das Imperium des Schönen“ geschrieben, das im Januar 2019 am Staatstheater Stuttgart uraufgeführt wurde. Es handelt von den ungleichen Brüdern Falk und Matze, die in einer engen Ferienwohnung in Japan in einen heftigen Konflikt geraten. Die Regie am Potsdamer Hans-Otto-Theater erklärte Intendantin Bettina Jahnke zur Chefsache.

Premiere am 17. September, 19.30 Uhr. Hans-Otto-Theater, Großes Haus. Weitere Aufführungen am 18. und 24. September, 19.30 Uhr. Karten unter 0331/9811-900.

Verletzte Jugend

Der Schauspieler und Regisseur Steffan Drotleff. Quelle: Juliane Menzel

Das Probenverbot für Laiengruppen in der Pandemie hat endlich ein Ende. In der Zwangspause ersann Regisseur Steffan Drotleff gemeinsam mit dem Ensemble des BT Jugendtheaters die Idee, das Stück als Live-Workshop aufzubereiten. Es soll sichtbar werden, wie Theater entsteht.

Das Stück „Verletzte Jugend“ schrieb der heute 51-jährige Dramatiker Falk Richter bereits vor 15 Jahren. Es erzählt von Jugendlichen, die es gewohnt waren, exzessiv zu feiern und sich nun an der Schwelle zum bürgerlichen Leben neu erfinden müssen.

Premiere am 18. September, 19.30 Uhr. Brandenburger Theater, Studiobühne. Weitere Aufführung: 21. September, 19 Uhr. Karten unter 03381/511-111.

Pimpinone & Bastien und Bastienne

Szenenbild aus „Pimpinone“ am Brandenburger Theater. Quelle: Rüdiger Böhme

Zwei Kurzopern an einem Abend in einem stimmungsvollen Bühnenbild! Die barocken Einakter von Georg Philipp Telemann und Wolfgang Amadeus Mozart signalisieren die Rückkehr des Brandenburger Theaters zum Musiktheater. Frank-Martin Widmaier konnte für seine gelungene Inszenierung auf die Musiker der Brandenburger Sinfoniker zurückgreifen. Großartige Sänger als Gäste garantieren einen unbeschwerten, heiteren Abend.

Premiere des Doppelabends am 24. September, 19.30 Uhr. Brandenburger Theater, Großes Haus. Weitere Aufführungen erst am 3., 5. und 26. Dezember. Karten unter 03381/511-111.

Der Kontrabass

Kontrabass-Darsteller Urban Luig. Quelle: promo

Der Einakter von Patrick Süskind ist einer der erfolgreichsten Bühnenmonologe des 20. Jahrhunderts. Nora Bussenius setzt den Schauspieler Urban Luig als untalentierten Orchesterbeamten in Szene.

Premiere am 2. Oktober, 19.30 Uhr. Brandenburger Theater, Studiobühne. Karten unter 03381/511-111.

Faust

Andreas Hueck als Faust und Clara Schoeller als Gretchen. Quelle: Rüdiger Böhme

Allein, um endlich wieder einmal das frisch restaurierte Schlosstheater im Neuen Palais zu erleben, lohnt sich ein Besuch der Aufführung. Die freie Theatergruppe Poetenpack hat in Kooperation mit dem Brandenburger Theater einen „Faust“ herausgebracht, der nun in Potsdam zu Gast ist. Regisseur Kai O. Schubert setzt den Eigentümer des Theaters, Andreas Hueck, als Gelehrten in Szene, der wissen will, „was die Welt im Innersten zusammenhält“.

info Aufführungen täglich vom 16. bis 18. sowie 23., 24. und 30. September, jeweils 19 Uhr. 19. September, 17 Uhr und am 23, 24. und 30. September, jeweils 12 Uhr. Schlosstheater im Neuen Palais. Karten unter 331/ 951 22 43. Poetenpack

Robinson Clown

Theater Nadi. Quelle: Stefan Gloede

Die neue Inszenierung vom Theater Nadi basiert auf dem Klassiker der Weltliteratur „Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe. Nachdem drei weibliche Clowns Schiffbruch erlitten haben und auf einer umweltverschmutzten Insel gestrandet sind, stellt sich ihnen die Frage: Was brauchen wir wirklich um zu überleben? Die Regie von Joanna Bassi verbindet poetische Gesten, rituelle Masken und tänzerische Elemente.

info Premiere am 16. September, 20 Uhr. Weitere Aufführungen: 17. und 18. September, jeweils 20 Uhr. T-Werk Potsdam, Schiffbauergasse. Karten unter 0331/ 73042626.

Piazzollas Tango

Michael Ihnow und Celia Millán demonstrieren den verruchten Zauber des Tango. Quelle: T-Werk

Der 100. Geburtstag von Astor Piazzolla am 11. März 2021 fiel in den Lockdown. Deshalb wird der Tanz- und Theaterabend über den weltberühmten argentinischen Komponisten und Bandoneon-Spieler nachgeholt. Der Besucher erfährt in stimmungsvollen Szenen das Wichtigste über Piazzollas Leben und Werk. Regie führt der Filmschauspieler Michael Ihnow, selbst ausgebildeter Tänzer, der mit Celia Millán und einer Liveband die Leidenschaft dieses Tanzes demonstriert.

info Premiere am 1. Oktober, 20 Uhr. Weitere Aufführung am 2. Oktober, 20 Uhr, 20 Uhr. T-Werk Potsdam, Schiffbauergasse. Karten unter 0331/ 73042626.

Bouillir le vide, Un récital

Martine Pisani kommt in die fabrik nach Potsdam. Quelle: Theo Kooijman

Die Compagnie Martine Pisani aus Paris feiert in Potsdam eine Deutschlandpremiere. Der Abend bezieht sich auf ein Klavierkonzert mit Franz Liszt am 9. Juni 1840 in London, das als „Rezital“ bezeichnet wurde. 180 Jahre später nimmt Martine Pisani die Form des Rezitals wieder auf und kreiert für Christophe Ives, mit dem sie eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, ein minimalistisches Stück in der einfachsten Besetzung: dem Solo. Wie bei einem Rezital spielen dabei der Raumklang des Saals und die vom Solisten erzeugten Töne eine besondere Rolle. Ein Klang, der mehrere Quellen hat: Körper, Stimme, Instrumente, Objekte...

info Deutschlandpremiere am 24. September, 20 Uhr. Nächste Aufführung am 24. September, 20 Uhr. fabrik Potsdam, Schifbauergasse. Karten unter 0331/ 280 03 14.

Von Karim Saab