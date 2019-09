Widerstand gegen Rot-Grün-Rot in Brandenburgs SPD

Potsdam

In der SPD steigt der Druck auf die Parteispitze, eine Koalition mit CDU und Grünen („Kenia-Koalition“) einzugehen. Der Präsident des Landkreistags Brandenburg, Wolfgang Blasig, äußerte am Freitag, die Interessen der Kommunen ließen sich voraussichtlich besser in Zusammenarbeit mit der CDU und den Grünen durchsetzen als in einer rot-rot-grünen Konstellation.

Insbesondere in der Asylpolitik habe die Linke in der vergangenen Legislaturperiode die Einrichtung einer zentralen Abschiebeeinrichtung sowie eine längere Unterbringungsfrist für Flüchtlinge in Erstaufnahmen „ausgebremst“, so Blasig – der SPD-Politiker ist Landrat in Potsdam-Mittelmark. Das habe zu einem Dauerkonflikt mit den Landkreisen geführt. „Ich sehe mit Kenia die meisten Schnittmengen zu den Forderungen des Landkreistages Brandenburg“, äußerte Blasig.

Auf eine Zusammenarbeit mit der CDU anstatt mit der Linken drängt auch der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt. „Die bisherige rot-rote Regierung ist abgewählt worden“, sagt der SPD-Politiker. Die Linke habe bei der Landtagswahl „noch weniger Zustimmung erhalte als 1990“, sagte Schmidt. Unmittelbar nach dem Ende der DDR hatte die PDS 13,4 Prozent der Stimmen verbuchen können. In dem wichtigen Politikfeld der Inneren Sicherheit und Asylpolitik sei die SPD voraussichtlich „eher mit der CDU auf einer vernünftigen Linie“ als mit der Linken, so Schmidt.

Rot-Grün-Rot mit knapper Mehrheit

Andere SPD-Landräte wollen sich noch nicht festlegen, so etwa Stephan Loge, Verwaltungschef des Kreises Dahme-Spreewald. „In jedem Fall habe ich Ehrfurcht vor der Problematik, nur eine Stimme Mehrheit zu haben“, sagt Loge. Einen solch hauchdünnen Vorsprung im Parlament hätte Rot-Rot-Grün. Kenia käme auf sechs Stimmen Mehrheit.

Auch der Schatzmeister ist für „ Kenia “

Aus dem Präsidium der Landes-SPD drängt Schatzmeister Harald Sempf auf ein Kenia-Bündnis. „Wir müssen etwas Neues wagen! Ich denke, dass uns das die Wählerinnen und Wähler am 1. September mitteilen wollten“, erklärte Sempf am Freitag in einer Mitteilung. „Ein schlichtes ,Weiter-so‘ mit Rot-Rot um Grün erweitert wäre kein Signal, dass wir das verstanden haben.“ Ein breiteres Spektrum würde die Interessen der Wähler besser abdecken, sagte das langjährige Vorstandsmitglied. Sempf hatte 2017 für eine Neuauflage der großen Koalition im Bund geworben.

Grüne Jugend warnt vor CDU

Dagegen warnte die Grünen-Jugendorganisation vor einer Zusammenarbeit mit den Christdemokraten. „Ein Bündnis mit der CDU wäre hingegen besonders mit Blick auf die Innenpolitik nicht denkbar. Ein entscheidendes Kriterium ist für uns, dass es keine weiteren Verschärfungen in der Asylpolitik geben darf“, sagten die Sprecher der „Grüne Jugend Brandenburg“, Ricarda Budke und Robert Funke. Stattdessen hofften sie, „gemeinsam mit Linken und Sozialdemokraten eine ökologische Wende einzuläuten“.

Beide Varianten im Rennen

In der kommenden Woche soll feststehen, welche Koalition Brandenburg künftig regieren wird. SPD-Chef und Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er beide Varianten - Rot-Schwarz-Grün und Rot-Grün-Rot - noch im Rennen sieht: „Vorlieben gibt es nicht.“ An diesem Sonntag wollen SPD, Grüne und Linke noch einmal zu dritt sondieren, am Montag SPD, CDU und Grüne. Am Donnerstag hatten die beiden Runden bereits hintereinander getagt.

Von Ulrich Wangemann