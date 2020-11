Potsdam/Mainz

Man hörte förmlich das weltweite Aufatmen. „Corona-Impfstoff zu mehr als 90 Prozent wirksam“ titelten die Blätter und die Sender vor knapp zwei Wochen über den von der Mainzer Firma Biontech und ihrem amerikanischen Partner Pfizer entwickelten Stoff. Mediziner äußerten sich begeistert. In Windeseile war es dem Unternehmen gelungen, alle Vorstudien und klinischen Tests zu durchlaufen. Nicht umsonst nannten die Entwickler ihr Projekt „Lightspeed“- Lichtgeschwindigkeit. Wie hat das Unternehmen das geschafft? Und wie prüft man überhaupt Impfstoffe?

Schon ab Januar 2020 isolierten die Biontech-Experten entscheidende Boten-RNA des damals genetisch schon entschlüsselten Sars-CoV-2-Virus’. Diese soll den Körper dazu anregen, Proteine zu produzieren, die sonst nur in der Oberfläche des Coronavirus vorkommen. Ähnlich programmiert das Virus selbst unsere Zellen zur Produktion weiterer Viren um. Allerdings werden im Fall des Impfstoffs eben nur bestimmte harmlose Proteine erzeugt. Doch die reichen, um den Körper zu alarmieren und zu einer breiten Immunreaktion anzuregen. „Anders als andere Impfstoffe enthält der Stoff mit der Messenger-RNA das Virus nicht selbst und stellt damit auch kein Infektionsrisiko dar“, verkündet die Firma stolz.

Zum ersten Mal mit Messenger-RNA

Es ist das erste Mal, dass solch eine auf Messenger-RNA beruhende Art Impfstoff produziert wurde. Das hat Vorteile. Der Impfstoff ist schneller und in größeren Mengen herzustellen, weil zum Beispiel nicht aufwendig Viren gezüchtet und abgeschwächt werden müssen. Allerdings muss das Biontech-Präparat zweimal verabreicht werden, um zu wirken.

Begleitet und beaufsichtigt wurde Biontech während dieser Arbeit vom Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen. Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel ist unter anderem für deren Zulassung zuständig. Sprecherin Susanne Stöcker war nach der ersten Genehmigung einer klinischen Prüfung der Phase I und damit der ersten Anwendung beeindruckt, wie viele Menschen für den Versuch bereit waren. Hunderte hatten sich allein beim Paul-Ehrlich-Institut als Freiwillige gemeldet obwohl das Institut an diesem Punkt gar nicht beteiligt ist. „Diese Bereitschaft war aber wichtig, denn für die Impfstoffe gegen Corona sind in allen Studienphasen auch mehr Teilnehmende eingeplant gewesen, als sonst üblich", so Stöcker.

So liege die Teilnehmerzahl für die Phase I üblicherweise zwischen 40 und 60, bei den Corona-Impfstoffen aber meist zwischen 100 und 200. „Auch das trägt zur Beschleunigung des gesamten Prozesses bei, weil man viel schneller große Datenmengen erhält, die statistische Auswertungen erlauben", erklärt Stöcker.

Die ersten Versuchspersonen bleiben auf Station

„Zunächst werden in Phase I nur ein oder zwei Personen geimpft, die 24 bis 48 Stunden stationär beobachtet werden“, erläutert Stöcker. Dann könnten Ärzte sofort eingreifen, falls es unerwartete Nebenwirkungen gebe. Erst danach würde die große Versuchsgruppe geimpft. Dabei werde nicht nur die generelle Verträglichkeit geprüft, sondern auch herausgefunden, ob der Körper tatsächlich eine spezifische Immunabwehr aufbaue.

Dass die Gabe des BNT162b1 genannten Stoffes die Produktion von Antikörpern anregt, konnten die Biontech-Forscher schon ab Mai dieses Jahres an menschlichen Versuchspersonen prüfen. Zugleich stellte sich anhand der großen Versuchsgruppe heraus, dass der Impfstoff allem Anschein nach gut verträglich ist. Selbst vereinzelte unerwartete Wirkungen müssen noch nicht das Aus einer Versuchsreihe bedeuten, sagt Stöcker. Zeigt die Untersuchung Betroffener, dass ihre womöglich ungünstige Reaktion gar nichts mit dem Impfstoff selbst zu tun hatte, kann die Phase II einer Studie wie geplant starten.

Zunächst wurde nur ein ganz kleiner Kreis von Versuchspersonen geimpft. Quelle: Imago

Hier werden in der Regel 300 bis 400 Personen getestet. Im Falle des Corona-Impfstoffs waren es auch in dieser Phase viel mehr. „In Phase II geht es weiterhin darum wie die Immunantwort und die Verträglichkeit in einer größeren Versuchsgruppe aussieht“, erklärt Stöcker. Vor allem aber wollten Forscher herausfinden, wie denn ein Impfstoff dosiert werden muss, um optimale Wirkung zu entfalten. Bei Influenza hat sich zum Beispiel eine Gabe von 15 Mikrogramm des reinen Wirkstoffs als optimal erwiesen. BioNTech experimentierte für den Corona-Impfstoff mit noch kleineren Mengen der mRNA zwischen zwei und zehn Mikrogramm.

Auch diesen Teil der Prüfung bestand BNT162b1 bereits im Juli 2020. Doch die Hauptfrage war damit immer noch nicht geklärt. Sinn und Zweck einer Impfung ist es ja, gegen das gefürchtete Corona-Virus gefeit zu sein, selbst wenn man ihm ausgesetzt wird, zumindest aber nicht schwer an Covid-19 zu erkranken. Genau das wurde seit Ende Juli, Anfang August von den Pharmaunternehmen im sogenannten klinischen Test der Phase III ausprobiert.

Der Schutz bewährt sich unter Infizierten

„In der Phase III braucht man mindestens 3000 Teilnehmer, um auch seltene Nebenwirkungen zu entdecken, die vielleicht unter 1000 Teilnehmern einmal auftreten“, erläutert Stöcker. Bei BNT162b1 war es mehr als die zehnfache Teilnehmerzahl. Inzwischen sind bei der Impfstoffentwicklung hohe Teilnehmerzahlen gar nicht mehr so selten. Auch bei der Entwicklung einer Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, der meist vom humanen Papillomvirus (HPV) ausgelöst wird, kamen die Forscher zum Beispiel auf eine Teilnehmerinnenzahl im fünfstelligen Bereich. Die Entwicklung der Coronaimpfung stellte aber auch in dieser Phase Rekorde auf.

Mehr als 43400 Versuchspersonen haben den Impfstoff von Biontech bekommen. Die Hälfte davon war laut der Mainzer Firma mindestens 65 Jahre alt –zählte also zur Risikogruppe. In rund 120 Testzentren rund um die Welt, vornehmlich aber in den USA, Argentinien, Brasilien und in Deutschland selbst wurde ausprobiert, wie sich der Impfkandidat BNT162b2 im Feld schlagen würde.

Ganz wichtig in dieser Phase sei die Trennung der Teilnehmer in eine Versuchsgruppe und in eine Kontrollgruppe, erläutert Stöcker. Nur die Versuchsgruppe bekommt den tatsächlichen Impfstoff, die Vergleichsgruppe erhält entweder einen anderen Wirkstoff oder einfach eine Kochsalzlösung. Zu welcher Gruppe man gehört, weiß keiner der Teilnehmer. Das wissen nicht einmal die Mediziner, die die Spritze verabreichen. Nur die Versuchsleiter selbst, die das Prozedere aus der Ferne beobachten, können rekonstruieren, welcher Teilnehmer den Impfstoff erhielt. Dieses gängige Verfahren heißt Doppelblindversuch. Es soll Verzerrung durch die Erwartungen der Versuchsteilnehmer, aber auch der beteiligten Mitarbeiter verhindern.

Wichtig bei alledem: Egal ob Phase 1,2 oder 3 – die klinische Prüfung wird nur genehmigt, wenn die Probanden ausreichend über die Risiken informiert und mit Infomaterialien ausgestattet sind, wohin sie sich wenden können, wenn bei ihnen Probleme auftreten. Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut bewerten dabei das inhaltliche und fachliche Design der Studie, eine nach Landesrecht gebildete Ethikkommission wiederum schaut sich die Betreuung und Versorgung der Teilnehmer an. Fehlt eine der beiden Genehmigungen, kann die klinische Prüfung nicht starten. „Es gibt immer Möglichkeiten, einzugreifen“, betont Stöcker. Bei der beschleunigten Corona-Entwicklung wurden allerdings manche Testphasen zusammengelegt. Trotzdem musste Biontech wie üblich überall Zwischenergebnisse liefern, bevor es weitergehen konnte.

Die besonders große Gruppe in der Phase III bei Corona erlaubte nicht nur eine gute Unterteilung in Untergruppen, sie lieferte auch ziemlich sichere Ergebnisse über das Wirken des Impfstoffes im Alltag. „Es wird niemand absichtlich dem Virus ausgesetzt“, betont Stöcker zu dieser Phase. Im Gegenteil: Für die Corona-Impfstoff-Probanden galten die selben Hygieneregeln wie für alle anderen Menschen derzeit auch. „Es kommt aber trotzdem zu Infektionen“, so Stöcker. Dies umso mehr als sich viele Teilnehmer der Studie auch in Regionen mit hohem Infektionsdruck aufhalten.

Noch nicht alle Daten ausgewertet

„Es geht nun darum, ob deutliche Unterschiede zwischen den Geimpften und der nicht geimpften Kontrollgruppe zu erkennen sind“, sagt Stöcker. „Optimal wäre natürlich, dass man die Viren bei den Geimpften nicht mehr nachweisen kann und die Infektion auch nicht mehr weitergegeben werden kann“, so Stöcker. In der gegenwärtigen Phase der Corona-Impfstoffentwicklung sei dies aber möglicherweise ein zu hohes Ziel.Wie gut die Ergebnisse der Zwischenauswertung des Unternehmens tatsächlich sind, wird sich aber erst zeigen, wenn sämtliche Daten und Ergebnisse der Europäische Arzneimittelagentur ( EMA) vorgelegt wurden.

Ist stolz auf die Leistung seines Unternehmens: Biontech-Geschäftsführer Ugur Sahin. Quelle: Imago

Noch ist zum Beispiel nicht bekannt, was die Sicherheit des Biontech-Wirkstoffs wirklich bedeutet. Die wird inzwischen sogar auf 95 Prozent und damit sogar ein bisschen höher geschätzt wird als beim dem vom fast genauso schnellen Unternehmen Moderna entwickelten Präparat. Laut den ersten Angaben von Biontech hätten 94 Teilnehmer der Studie mindestens ein Symptom von Covid 19 gezeigt und seien auch positiv getestet worden. Wenn die ursprüngliche 90-Prozent Angabe stimmt, dürften unter den tatsächlich Geimpften höchstens neun Erkrankte gewesen sein. Die anderen 85 Kranke müssten sich in der Kontrollgruppe befunden haben, die nur Placebospritzen bekam und in Wirklichkeit keinen Impfstoff erhielt.

Biontech-Geschäftsführer Ugur Sahin selbst ist jedenfalls selbstbewusst. „Unser Ziel ist klar: Einen möglichen Impfstoff für die Öffentlichkeit so schnell zugänglich zu machen wie möglich –weltweit!“, sagt er. Die EU-Kommission vertraut ihm offenbar. In einem Rahmenvertrag mit Biontech und Pfizer hat sie sich schon 300 Millionen Dosen gesichert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hofft allein für Deutschland auf 100 Millionen Dosen.

Von Rüdiger Braun