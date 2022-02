Wie Brandenburg Künstliche Intelligenz voranbringen will

Wildau

Sieben Ziele seiner Strategie zum Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) im Land Brandenburg streicht das Wirtschaftsministerium besonders hervor. Dazu gehören etwa eine „leistungsfähige digitale Infrastruktur“ bereitstellen oder die Akteure „stärker miteinander vernetzen“. Ein Ziel der am Montag veröffentlichten KI-Strategie des Landes fällt besonders ins Auge: „Brandenburg zur Vorreiter-Region für KI-Anwendungen ausbauen“, heißt es auf der Webseite des Ministeriums.

Als sich am Montag Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) zur Eröffnung einer Veranstaltung an der Technischen Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) über die Umsetzung dieser Strategie in brandenburgischen Unternehmen in einem Grußwort äußerte, klang es so, als läge das Ziel, Brandenburg an die Spitze der KI-Anwendungen zu bringen, gerade um die nächste Ecke.

43 Prozent der Start-ups in Brandenburg hätten angegeben, dass KI einen „sehr großen Einfluss“ auf ihr Geschäftsmodell habe, die TH Wildau und die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg bildeten zusammen das Kompetenzzentrum „Mittelstand 4.0“, im Land gebe es viel Forschung und KI solle ein Schwerpunkt werden – und die acht Hochschulen bildeten entsprechende Fachkräfte aus. Energisch verkündete Schüle: „Mit der Strategie zur KI geht es bald los.“ Zusammen mit dem Wirtschaftsministerium soll unter Federführung ihres Hauses eine interministerielle Arbeitsgruppe zum Thema starten.

KI-Anwendungen sind in Brandenburg noch selten

Es war an Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) den Elan Schüles etwas zu bremsen. In einem Bundesland, in dem man regelmäßig ins Funkloch fällt und laut einer Studie der Universität Potsdam 40 Prozent der Unternehmen unzufrieden mit der Anbindung an die Breitbandinfrastruktur sind, kann man nicht erwarten, dass im jedem kleinen Handwerksbetrieb Routineaufgaben wie das Annehmen von neuen Aufträgen inzwischen schon automatisch von den Algorithmen im Rechner erledigt werden.

Da 90000 der brandenburgischen Unternehmen höchsten bis zu zehn Mitarbeiter hätten, hätten sie kaum das Potenzial, sich groß um den Einsatz der Künstlichen Intelligenz zu kümmern, gab Steinbach zu. Tatsächlich habe Brandenburg noch eine „ganz schöne Wegstrecke“ vor sich. Um die zu bewältigen, setzt Steinbach auf das von der TH Wildau ausgehende Netzwerk „Net4AI“ (Netz für Künstliche Intelligenz“), das künftig Forschungseinrichtungen und Unternehmen zusammen bringen will. Am Montag überreichte Steinbach einen Förderbescheid von 200000 Euro für das Netzwerk. Nur wenn sich die kleinen Unternehmen Forschungsleistung einkaufen können, so Steinbachs, Überzeugung, geht es auch mit der Anwendung der Künstlichen Intelligenz im Land voran. Um die Unternehmen mitzunehmen, will das Land eine Zentrale Anlaufstelle KI (ZAKI) einrichten.

Höchsten fünf Prozent der kleinen Firmen nutzen KI

Wie viel Luft nach oben in Brandenburg da noch ist, enthüllt eine Studie des Leiters des Berliner Instituts für Innovation und Technik (IIT), Volker Wittpahl. Von den kleineren Unternehmen in Brandenburg – und das ist die überwiegende Mehrheit – setzen höchsten fünf Prozent schon Künstliche Intelligenz in irgendeiner Form ein. Von den großen Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern seien es immerhin 15 Prozent. „Das hört sich nach wenig an“, so Wittpahl, aber es gebe immerhin 4000 Unternehmen in Brandenburg, die in irgendeiner Form KI für ihre Geschäftsprozesse einsetzten. Immerhin vermerkt Wittpahl als Stärken die gute Hochschul- und Forschungslandschaft und eine ordentliche Förderkultur für kleinere und mittlere Unternehmen. Ob sich der Einsatz von KI für bestimmte Unternehmen schon gerechnet hat und wie genau die Anwendungen aussehen, hatte Wittpahl nicht untersucht.

Von Rüdiger Braun