Potsdam

In Brandenburg stoßen im Landtag die Pläne des Bundes, das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen, auf ein geteiltes Echo. Die Koalition aus SPD, CDU und Grünen sowie die oppositionelle Linke sind im Grundsatz für bundeseinheitliche Regelungen. Diese werden von den Freien Wählern und der AfD hingegen strikt abgelehnt.

Als „Chance für mehr Klarheit und Gerechtigkeit“ in der Pandemie-Bekämpfung sieht die SPD die Bundesregelungen, wie Fraktionschef Erik Stohn betonte. CDU-Fraktionschef Jan Redmann meinte, bei den Bürgern würden die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern bei ähnlich hohen Infektionszahlen zunehmend auf Unverständnis stoßen. Auch die Grünen begrüßen die Pläne, drängen aber auf Nachbesserungen. So sollte es eine Testpflicht für Unternehmen geben und nicht nur eine Angebotspflicht zum Testen, sagte Fraktionschef Benjamin Raschke.

Die sogenannte Bundes-Notbremse sieht einheitliche Regelungen für Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner vor. Unter anderem dürfen bei einer höheren Inzidenz zudem die meisten Läden und die Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie die Gastronomie nicht öffnen.

Skepsis über Wirksamkeit von nächtlichen Ausgangssperren

Strittig sind die geplanten Ausgangsbeschränkungen von 21 Uhr bis 5 Uhr für den Fall erhöhter Inzidenzwerte. Da die Wirksamkeit nicht klar nachgewiesen sei, sollte mit diesem Mittel sehr dosiert und sparsam umgegangen werden, forderte Grünen-Fraktionschef Raschke. CDU-Fraktionschef Redmann meinte, Ausgangssperren sollte es nur punktuell geben, für flächendeckende Beschränkungen fehlten die rechtlichen Begründungen.

Die Linke im Landtag sprach sich auch für bundeseinheitliche Regelungen aus, die allerdings nicht nur von den regionalen Infektionszahlen abhängig sein dürften, wie Fraktionschef Sebastian Walter hervorhob. Das führe nur zu einem Hin und Her beim Öffnen und Schließen von Geschäften. „Damit kommen wir in die Gefahr eines Schaukel-Lockdowns, wobei keiner mehr weiß, welche Regeln in welchem Landkreis gerade gelten“, so Walter.

Freie Wähler werben für „Testen und Öffnen“

Die Freien Wähler sind gegen eine Fortsetzung des Lockdowns nach dem geplanten Bundesgesetz. Stattdessen fordern sie ein Konzept des „Testens und Öffnens“ für Hotels, die Außengastronomie sowie touristische und Kultur-Betriebe. Fraktionschef Peter Vida sieht das Modellprojekt für Öffnungen in Tübingen als Vorbild. Dort liege die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche deutlich unter dem Wert anderer Regionen und dem Bundesdurchschnitt, meinte er.

Die AfD nannte das geplante Bundesgesetz einen „Staatsstreich von oben“ und einen „Angriff auf die föderale Struktur“ des Landes. Die Landesregierung müsse sich diesen Bestrebungen entgegensetzen, forderte Fraktionschef Christoph Berndt. Die Zuständigkeit des Landes für das Infektionsgeschehen müsse verteidigt werden.

Zahlen sinken: Notbremse in Kreisen beendet

Nach Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark ist auch im Kreis Barnim die Corona-Notbremse automatisch wieder beendet. Das teilte eine Sprecherin der Kommune am Dienstag mit. Weil es in der vergangenen Woche an drei Tagen hintereinander weniger als 100 neue Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gab, treten erneut die Lockerungen von März in Kraft.

Damit dürfen sich im Freien wieder ein Haushalt und ein weiterer Haushalt, aber höchstens fünf Menschen treffen; Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen. Auch Verkaufsstellen des Einzelhandels dürfen unter Einhaltung der bekannten Regelungen öffnen. Ebenso ist Sport unter freiem Himmel unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen in Gruppen von bis zu zehn Menschen möglich. Zudem können Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken unter Einhaltung der bekannten Regelungen wieder öffnen.

Von Igor Göldner