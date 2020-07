Wie Brandenburg in Zeiten von Corona für seinen Tourismus wirbt

Potsdam

Mit Motiven menschenleerer Landschaften wirbt das Land Brandenburg in sozialen Netzwerken in Zeiten der Abstandsregel wegen der Corona-Pandemie für Urlaub in der Mark: „Schon mal in der Uckermark jemandem zu nahe gekommen? Eben.“, heißt es etwa bei einem Motiv mit Wäldern, Wiesen und einem See.

„In Zeiten von Covid-19 und Abstandsregelungen hat Brandenburg einen entscheidenden Standortvorteil: Jede Menge Platz, um sich mit Abstand und Rücksicht zu begegnen“, teilte die Staatskanzlei dazu mit. Verbunden ist die bis Ende Juli laufende Kampagne mit dem Landes-Slogan: „ Brandenburg. Es kann so einfach sein.“

Soziale Distanzierung auf die natürliche Art. 😌 Gepostet von Unser Brandenburg am Samstag, 4. Juli 2020

„Gesund und erholt durch den Sommer kommen“

„Auch wenn Sommer, Sonne und Brandenburgs zahlreiche Badeseen dazu einladen, Covid-19 und die Auswirkungen der weltweiten Pandemie zu vergessen, ist die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln weiterhin enorm wichtig“, betonte Staatssekretär Benjamin Grimm. „Wir werben mit der unterhaltsamen Kampagne für Rücksicht und Achtsamkeit, damit wir gesund und erholt durch den Sommer kommen. “

Von RND/dpa