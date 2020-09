Wie Brandenburg jetzt seine Raumreserven nutzt

Potsdam

Corona hat einige Trends rückgängig gemacht oder zumindest in Frage gestellt, die Stadtplanern vor der Pandemie als feststehende Wahrheiten galten. Insbesondere die Verdichtung von Städten birgt Ansteckungsrisiken. Vorbei dürfte die Zeit sein, in der auf dichtem Raum ein Hotel neben dem anderen in Berliner City-Lagen eröffnet wurde. Der Trend jetzt heißt: Raus aufs Land! Und an dieser Stelle kann Brandenburg mit seinen schier unerschöpflichen Raumreserven punkten.

Auswärtsspiel für die Berliner Messe

Aktuelles Beispiel: Während die Berliner Messegesellschaft ihre Hallen-Veranstaltungen am Funkturm absagen oder eindampfen musste (siehe Tourismusmesse oder Funkausstellung) boomt in Werder/ Havel die Open-Air-Leistungsschau der Bootshersteller. Während ein guter Teil der städtischen Hotelbetreiber um die Existenz fürchtet, sind die Campingplätze rappelvoll. Hausboot-Charterer können sich vor Anfragen kaum retten. Nur weg aus dem städtischen Getümmel, heißt die Devise.

Auf dem Immobilienmarkt profitieren Orte, die früher wegen ihrer Randlage belächelt wurden, von dem Run auf ein Refugium im Grünen. Die Politik kann diese Trends auch für die Zeit nach Corona stabilisieren: Indem sie gute Verkehrsverbindungen und schnelles Internet bereitstellt. Dann bleibt die Mark auch in Zukunft ein attraktiver Zufluchtsort.

