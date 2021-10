Potsdam

Mehr Ökoflächen, mehr Verarbeitung von Produkten im Land, mehr Bildung von Produzenten und Konsumenten: Damit will Agrarminister Axel Vogel (Grüne) die ökologische Landwirtschaft in Brandenburg voranbringen. Gestern stellte er den „Öko-Aktionsplan Brandenburg“ vor. Das für Ergänzungen und Veränderungen offene Konzept wurde von 50 Akteuren erarbeitet. Zu diesen gehörten nicht nur Landwirte und Vermarkter, sondern auch Bürger und Verbraucher. Einen solchen Plan 2021 bis vorzulegen, war Teil des Koalitionsvertrages zwischen der SPD, CDU und Grünen.

Vogel sagte, der Plan sei auch eine „to-do-Liste“, um sowohl die Menge der Flächen wie auch den Umsatz bei Ökoprodukten wesentlich zu steigern. Ein zentraler Gedanke des Plans ist es, ganze Wertschöpfungsketten von der Produktion über die Verarbeitung bis zur Vermarktung aufzubauen und auch im Land zu halten. „Wir brauchen diesen Plan, weil wir die gesamte Wertschöpfungskette schließen müssen“, so Vogel.

190000 Hektar werden schon ökologisch bearbeitet

Knapp 190000 Hektar Fläche werden zum Beispiel in Brandenburg bereits ökologisch bewirtschaftet. Das sind laut Vogel 14,4 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen überhaupt. Ziel des Aktionsplanes sei es unter anderem, diese Fläche bis zum Jahr 2024 auf 264000 Hektar, also auf 20 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche, zu erhöhen. Dazu sieht der Plan verschiedene Instrumente vor, unter anderem die Erhöhung der Entschädigungsprämie für die Umstellung konventionell benutzter Flächen auf ökologische Anbauflächen ab 2022 von derzeit 209 Euro auf 310 Euro pro Hektar. Schon dieses Jahr erhielten Obst und Gemüsebauern für die Umstellung höhere Prämien.

Weitere Instrumente seien ein an dem Vorbild Baden-Württembergs orientiertes Qualitätssiegel „Bio-Zeichen Brandenburg“, nach dem 90 Prozent der Inhaltsstoffe eines Produkts ökologisch und im Land Brandenburg selbst erzeugt sein müssen. Außerdem soll es unterhalb der akademischen Ausbildung auch eine berufliche Ausbildung im Ökolandbau geben. Für Landwirte selbst müsse ein Kompetenzzentrum Ökolandbau, Versuchsflächen und eine Plattform für die Vermarktung geschaffen werden. Dabei soll auch die Direktvermarktung eine noch größere Rolle spielen. Bis zum Jahr 2030 will Vogel auf diese Weise sogar einen Flächenanteil von 25 Prozent schaffen.

Für Sascha Philipp, SPD-Abgeordneter, Ökobauer in Pretschen (Dahme-Spreewald) und Sprecher der Anbauverbände, ist das Problem des Absatzes eines Produktes zentral. „Bauern wissen oft nicht, wo sie es verkaufen können.“ Bauern und Abnehmer zusammenzubringen, sei eine Hauptaufgabe im „Wertschöpfungsmanagement“ einer künftigen ökologischen Landwirtschaft. Dabei sollen auch digitale Plattformen helfen.

Die Weiterbildung ist wichtig

Philipp stimmte Vogel zu, dass die Weiterbildung von Bauern wichtig sei. Ökologischer Landbau sei mehr als nur der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und chemischen Dünger. „Wir brauchen niederschwellige Angebote“, so Philipp. Landwirte könnten ihre Tage nicht auf Fortbildungen verbringen. Sie müssten sich vielmehr zum Beispiel auf Demonstrationsfeldern schnell und praktisch informieren können.

Wie ungelöst das Problem der Wertschöpfungskette bisher noch ist, stellt Elke Röder, Sprecherin der Terra Naturkost Handels KG, am Beispiel von Molke und Hirse dar. „Wir haben vier Biomolkereien in Brandenburg“, sagt sie, „aber diese haben keine guten Verwertungsmöglichkeiten für ihre Molke.“ Das wirke sich auch negativ auf die Milchpreise aus. Gäbe es eine Verwertung für diese Restflüssigkeit aus der Käseherstellung könnten die Betriebe auch ihre Milch günstiger anbieten.

Der Ökolandbau wächst 972 Höfe von insgesamt rund 5400 landwirtschaftlichen Unternehmen in Brandenburg wirtschafteten im Jahr 2020 ökologisch. Das waren 18 Prozent. 90 Unternehmen unter ihnen befanden sich 2020 in der kompletten Umstellung von konventionellem zu ökologischem Anbau, 441 haben Umstellungsflächen bewirtschaftet. 30000 Hektar Boden befanden sich im Jahr 2020 in der Umstellung von konventioneller zu ökologischer Bewirtschaftung.

Hirse wiederum sei ein hochwertiges Getreide, das lange Zeit in Europa als Grundnahrungsmittel diente, dann in Vergessenheit geraten sei. Jetzt, wo es wieder zaghafte Versuche in Brandenburg gebe, die Hirse wieder anzubauen, fehlten Kenntnisse und Infrastruktur für die Verarbeitung, zum Beispiel für das richtige Schälen. Außerdem müsse die Konsumenten neu von den Vorzügen der Hirse überzeugt werden. Bisher würden nur wenige Tonnen in Brandenburg angebaut.

Bauernverband sieht „starkes Zeichen“

Der Landesbauernverband (LBV) sieht im Aktionsplan „ein starkes Zeichen“. LBV-Präsident Henrik Wendorff warnt jedoch vor einem Preisverfall in den Bio-Märkten bei wachsendem Marktangebot. Außerdem enthalte der Plan kein eindeutiges Angebot für die Bio-Tierhaltung.

Bei der Finanzierung der Umstellung ist das Ministerium sehr optimistisch. Irene Kirchner, Leiterin des Referats ökologischer Landbau, teilte mit, dass für die ländliche Entwicklung jährlich 50 Millionen Euro bereitstünden, 20 Prozent davon seien für den Ökolandbau reserviert. Die Mittel kämen vom Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Brandenburgs Anteil daran betrage rund fünf Millionen Euro im Jahr. Das könne geleistet werden, meint MinisterVogel. Der Entwurf für den neuen Haushalt sehe in seinem Haus insgesamt 60 Millionen Euro für die Kofinanzierung von EU-Programmen vor, 20,8 Millionen Euro mehr als bisher.

