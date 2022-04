Potsdam

Der Odin-Trunk ging eigentlich immer. Heavy-Metal-Fans im schleswig-holsteinischen Wacken tranken das mit Honig versetzte 5,4 Prozent starke Bier der Brauerei Fürstlich Drehna genauso gern wie Besucher von Mittelalterfesten in ganz Deutschland. Doch was passiert, wenn solche Festivitäten wegen eines bundesweiten Lockdowns nicht mehr stattfinden? Dann hat man in der Luckauer Traditionsbrauerei (Dahme-Spreewald) ein Problem.

„Ich würde mal sagen, dass der Umsatz im Vergleich zu 2019 um fünf bis zehn Prozent zurückgegangen ist“, sagt Geschäftsführer Richard Albrecht. Das seien nur Schätzwerte, aber richtig gut gehe es der Brauerei nicht. „Die Lage ist nicht optimal“, sagt Albrecht. Zwar sei Fürstlich Drehna keine kleine Hausbrauerei, sondern beliefere den Handel deutschlandweit, doch die Coronakrise bekomme der heimische Bierproduzent schon zu spüren. „Heimische Grillfeste oder Partys fanden eben kaum mehr statt“, sagt Albrecht. Das habe sich schon auf den Bierkonsum ausgewirkt. Den Tag des Deutschen Bieres – zu Ehren des deutschen Reinheitsgebots – am 23. April zu feiern hat Albrecht deshalb nur bedingt Lust.

Umsatz um fast die Hälfte eingebrochen

Die Lage der 1745 gegründeten Schlossbrauerei ist durchaus repräsentativ für die Klein- und Gastrobrauereien in Brandenburg. Uwe Oppitz, Geschäftsführer des Finsterwalder Brauhauses in Massen (Elbe-Elster), spricht sogar für seine Brauerei von einem Umsatzeinbruch durch Corona von 50 Prozent. Wäre Oppitz nicht auch Geschäftsführer von „Oppitz Dienstleistungen“ stünde er ökonomisch wahrscheinlich ziemlich schlecht da. So aber konnte er auch sein Brauhaus seit 2020 über Wasser halten.

Das Finsterwalder Brauhaus habe sich zu 70 Prozent auf Fassbier konzentriert. „Wir leben hier sehr gut von Festen wie dem Brandenburgtag oder dem Finsterwalder Sängerfest“, sagt Oppitz. Leider habe in den vergangenen zwei Jahren weder die von der Landesregierung ausgerichtete Großfeierlichkeit noch das traditionelle Chortreffen in der Lausitz mit seinen bis zu 150000 Besuchern stattgefunden. Zusätzlich mussten auch die Hotels in den Lockdown gehen. Das hätten auch andere Kleinst- und Gastrobrauereien in Brandenburg zu spüren bekommen.

Oppitz, der auch Geschäftsführer des Vereins zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien und regionaler Strukturen ist, musste zum Beispiel schon einmal der Brauerei in Lübbenau mit Brauen aushelfen. Für die Kleinstbrauerei im Kreis Oberspreewald-Lausitz lohnte es sich nach der Schließung der Hotels nicht mehr, die zehn Hektoliter-Anlage für ihr Pils und ihre dunklen Spezialbiere anzuwerfen. Für die übrig gebliebenen Kunden des Brauhauses braute Oppitz in Finsterwalde nach Lübbenauer Rezeptur mit.

Die „Potsdamer Stange“ lief noch gut

Die Krise habe die rund 20 Mitglieder des Vereins sehr unterschiedlich getroffen, sagt Oppitz. Die „Potsdamer Stange“ in der Flasche der Braumanufaktur Potsdam sei auch in den vergangenen zwei Jahren gut weggegangen. Probleme hatten die Häuser, die wie das Finsterwalder Brauhaus mit Fassbieren vor allem auf das Gastgewerbe und Veranstaltungen setzten. „Glücklicherweise kam keiner in eine existenzielle Krise“, sagt Oppitz. Eine Pleite eines Vereinsmitglieds habe es bisher nicht gegeben.

Dabei wäre die Ausgangslage der übers ganze Land verteilten märkischen Kleinbrauereien eigentlich gar nicht schlecht. „Der Trend geht in Richtung kleine hausgemachte Biere“, sagt Oppitz. Tradition stünde wieder hoch im Kurs. Am liebsten hätten es die Besucher der Gasthäuser vor Ort, wenn sie den Braumeister selber sehen könnten, sagt Oppitz. Vor der Pandemie hätten die Kleinstbrauereien Umsatzsteigerungen von jährlich gut zehn Prozent gehabt, während der Umsatz der Brauereiriesen zurückging.

Auch die Idee der im Verein zusammengeschlossenen Brauereien, sich gemeinsam zu vermarkten und etwa mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Touren auf der „Bierstraße“ zu verschiedenen Brauereien anzubieten, habe sich bewährt. Sogar aus Schweden und Norwegen seien die Gäste für solche Fahrradtouren schon gekommen. Leider zeige sich jetzt nach der Pandemie schon die neue Krise: die Inflation.

„Bei den Energiepreisen hatten wir im letzten Dreivierteljahr eine Steigerung von gut 46 Prozent“, sagt Oppitz. Und Bierbrauen sei mit mehrfachen Erhitzungs- und Kühlvorgängen eben sehr energieintensiv. Auch die Rohstoffe würden nicht billiger. Hopfen verbrauche viel Wasser und sei, genau wie die Gerste auch teurer geworden. Dass damit irgendwann auch das Bier teurer werden müsse, hält sowohl Oppitz wie auch sein Brauereikollege Albrecht aus Luckau für unvermeidlich.

Veranstaltungen lassen Brauereien hoffen

Rosig sei es momentan nicht, gibt Oppitz zu. „Aber ich bin Optimist.“ Jetzt dürften endlich wieder die großen Feste losgehen. Am 17. und 18. Juni etwa soll beim Brauereitreffen auf dem Finsterwalder Marktplatz der erste Brandenburger „Bier-Award“ vergeben werden. Auch zum Sängerfest vom 26. bis zum 28. August werden endlich wieder Gäste aus dem ganzen Bundesgebietund damit auch viele Biertrinker erwartet. „Nach zwei Jahren wollen die Leute wieder raus“, sagt Oppitz.

Oppitz hält die kleinen Brauereien für flexibel und anpassungsfähig genug, um auch durch die neue Krise der Kostensteigerung zu kommen. „Man muss aufpassen, wie es sich entwickelt.“ Wenn es nötig sei, müsse man auch neue Trends erschließen. Da sind die heimischen Brauer nicht schlecht aufgestellt. Vom dunklen Bockbier aus Luckenwalde (Teltow-Fläming) über das Rotbier aus dem Schwedter Brauwerk (Uckermark) bis hin zur „Meierei Weisse“ aus Potsdam ist alles zu bekommen.

Selbst der unter Absatzeinbruch klagende Chef der Brauerei Fürstlich Drehna, Richard Albrecht, räumt ein, dass auch in den vergangenen schlechten zwei Jahren gut 10000 Hektoliter und damit eine Million Flaschen Bier in Luckau gebraut wurden. Auch insgesamt muss man sich um die deutsche Bierlust noch nicht so richtig Sorgen machen. Die ist zwar seit Höchstständen in den Achtzigern ständig zurückgegangen – aber 94,6 Liter pro Kopf selbst im Coronajahr 2020 sind immer noch eine Hausnummer.

Von Rüdiger Braun