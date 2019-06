Ingo Senftleben will seine Partei modernisieren und neu aufstellen. Und er setzt bei der Landtagswahl am 1. September auf Sieg – ungeachtet des Gegenwindes aus Berlin und aktueller Umfragen. Am Samstag will er sich offiziell zum Spitzenkandidaten wählen lassen. Ein Spaziergang wird das nicht.