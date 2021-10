Potsdam

Als für das Land Brandenburg unverzichtbar, als Innovationsmotor und Innovationsfabriken hat Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Dünow (SPD) die vier Fachhochschulen Brandenburgs am Donnerstag bezeichnet. Die Einrichtungen waren vor genau 30 Jahren, am 22. Oktober 1991, durch eine Verordnung des Landes gegründet worden. Damals waren es noch fünf Fachhochschulen gewesen. Die ehemalige Fachhochschule Lausitz wurde im Jahr 2013 durch eine Neugründung der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus ein Teil dieser Hochschule.

„Sie sind so profiliert wie man das sonst nur selten erlebt“, sagte Dünow. Alle bearbeiteten unterschiedliche Themenfelder. Trotzdem gebe es eine starke Kooperation zwischen den Einrichtungen. Dünow nannte das an der Fachhochschule Potsdam (FHP) angesiedelte Projekt „Open Access“, bei dem es um den digitalen Zugang zu Forschungsleistungen geht, an dem alle Hochschulen ein Interesse haben. An der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) in Brandenburg/Havel ist wiederum die Agentur „Duales Studium Land Brandenburg“ angesiedelt. Sie unterstützt alle Hochschulen des Landes, die duale Studienformate, also eine Mischung zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung, anbieten.

Fachhochschulen wirken in die Regionen

„Fachhochschulen haben überall und in Brandenburg ganz besonders den Auftrag, in die Regionen zu wirken“, sagt Dünow. Sie hätten unter anderem die Aufgabe, Fachkräfte für die Region heranzubilden und die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Die brandenburgischen Fachhochschulen kämen dieser Aufgabe insbesondere durch ihre sieben Präsenzstellen nach. Sie würden als „Botschaften“ in den hochschulfernen Regionen auftreten. Zum Beispiel hat die Technische Hochschule Brandenburg weitab von ihrem Standort Brandenburg/Havel eine Präsenzstelle in Pritzwalk (Prignitz). Unternehmen können sich dort beraten lassen, Interessierte Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen.

Die von den Fachhochschulen angebotenen dualen Studiengänge seien ein weiteres gutes Beispiel für ihr Wirken in der Region. Das akademische Studium bei gleichzeitiger Ausbildung in einem Unternehmen sorge „wie im Lehrbuch dafür, dass der Fachkräftemangel gelöst wird“. Nicht zuletzt hätten die Fachhochschulen Brandenburgs einen Fehler der westdeutschen Fachhochschulen vermieden. Statt nur in der Breite zu wachsen, seien sie qualitativ besser geworden. „Wir haben investiert, damit die Fachhochschulen anwendungsorientierte Forschung machen können“, so Dünow. Zum Beispiel erforscht die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde (Barnim) das nachhaltige Management begrenzter Ressourcen, während die Fachhochschule Potsdam (FHP) die digitale Transformation urbaner Zentren untersucht.

Potsdamer Architekten sind sehr begehrt

Welcher Anteil ihrer Absolventen tatsächlich als Fachkräfte in der Region bleiben, können die Präsidenten der Einrichtungen nicht sagen. Dazu gebe es keine Statistiken. Die FHP-Präsidentin Eva Schmitt-Rodermund weist aber darauf hin, dass Potsdamer Architekturabsolventen gleichsam „mit dem Taxi von der Hochschule“ abgeholt würden. Sie seien an großartigen Projekten der Region beteiligt, die diese auch optisch prägten. Ulrike Tippe, Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald), erklärt, Studierende aus dem Ausland äußerten immer wieder, am liebsten in der Region bleiben zu wollen. Außerdem gebe es zahlreiche Ausgründungen aus der FH, wie etwa die Wildauer Firma Biomes, die Tests zur Analyse der Darmflora anbiete, aber auch PCR-Tests für Corona entwickelt habe.

Als Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen und der regionalen Wirtschaft nennt der Präsident der HNE, Matthias Barth, die hohe Zahl an Ökolandbaubetriebe, die aus der „grünen Hochschule“ heraus entstünden. Doch selbst wenn HNE-Absolventen in andere Bundesländer gingen, wirke das über deutschlandweit agierende Unternehmen wie Alnatura auf Brandenburg zurück. Andreas Wilms wies schließlich darauf hin, dass die von ihm geleitete TH Brandenburg die Industrie in Rathenow (Havelland) durch den Studiengang Augenoptik/Optische Gerätetechnik unterstütze.

Die Fachhochschulen in Potsdam, Brandenburg/Havel, Eberswalde und Wildau erhalten dieses Jahr vom Land zusammen rund 76,9 Millionen Euro Grundfinanzierung, insgesamt studieren derzeit gut 12350 junge Leute in den zum Teil ganz neu errichteten Hochschulgebäuden. Die größte unter den vier Einrichtungen ist die TH Wildau mit rund 3700 Studierenden, dicht gefolgt von der FH Potsdam mit 3600 Studierenden.

Von Rüdiger Braun