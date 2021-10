Wie Brandenburgs Firmen unter der Chip-Krise leiden

Potsdam

Die Lieferengpässe in der Chip-Industrie machen auch einigen Firmen in Brandenburg zu schaffen. Der Hersteller von Funk- und Telekommunikationsgeräten „Pei Tel“ in Teltow (Potsdam-Mittelmark) ist zum Beispiel „nicht zu wenig“ von verzögerten Halbleiter-Lieferungen betroffen. Deshalb hat er Schwierigkeiten, eines seiner Hauptprodukte, das Autotelefon PTCarphone, so schnell zu liefern, wie es die Kunden gewöhnt sind.

„Normalerweise kann man das Telefon nach Bestellung in drei Tagen haben“, sagt Unternehmenssprecher Christian Martin. „Jetzt kann es drei bis vier Wochen dauern.“ Abgefedert werde der Engpass immerhin durch einen Vorrat an vorproduzierter Ware vor Ort.

Krise dauert schon Monate

Das Teltower Technologieunternehmen hat mit dieser Krise schon seit Monaten zu kämpfen. „Die Pandemie hat da sicher den Hauptanteil daran“, sagt Martin. Weil Lieferketten in Ostasien zusammengebrochen sind, sah sich Pei Tel andernorts nach Zulieferern um. Das mache nicht nur mehr Arbeit, sondern gehe auch ins Geld. „Aber das trifft aktuell alle Firmen so“, sagt Martin.

Auf Halbleiter angewiesen ist auch das Mercedes-Benz Werk in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming). Normalerweise funktioniere die Zulieferung wichtiger elektronischer Komponenten „wie ein Schweizer Uhrwerk und auch die Belieferung mit den Halbleitern hat immer gut funktioniert“, sagt Unternehmenssprecherin Silke Walters. Nun sei es durch die Pandemie aber zu weltweiten Lieferengpässen gekommen.

„Dazu kam ein Infrastruktur-Ausfall in den USA, ausgelöst durch ein Unwetter und einen Brand bei einem Lieferanten sowie weitere externe Einflüsse wie die verschärfte Corona-Lage in Teilen Asiens“, erläutert Walters die Ursachen. Der Bedarf an Halbleiterkomponenten könne auch in Ludwigsfelde deshalb „nicht vollumfänglich“ gedeckt werden.

Mercedes Ludwigsfelde musste Bereiche „anpassen“

Zu konkreten Einschränkungen der Produktion in Ludwigsfelde äußert sich Walters nicht. Allerdings spricht sie von „der hohen Flexibilität“ der Werke. „Wir steuern unsere Stückzahlen an den Standorten bewusst und optimieren so unser Gesamtsystem weltweit“. Zwischendurch habe die Leitung auch den Betrieb in Ludwigsfelde in Teilbereichen an die Engpässe „angepasst“. „Derzeit läuft die Produktion planmäßig.“

Die Halbleiter-Industrie sei eine sehr dynamische Branche. Walters findet es schwierig, die weitere Entwicklung der Versorgungslage vorauszusagen. „Wir fahren daher weiterhin auf Sicht und sind in engem Austausch sowohl mit unseren direkten als auch mit den Halbleiter-Lieferanten.“ Weltweit musste die Produktion bei Mercedes insgesamt so abgesenkt werden, dass die Delle bei im Laufe dieses Jahres nicht mehr aufgeholt werden kann, räumt die Sprecherin ein.

Sehr groß ist dagegen die offenbar Nervosität beim Verband der Automobilzulieferer in Berlin und Brandenburg zu herrschen. Deren Vorstandsvorsitzender Harald Bleimeister weigert sich kategorisch, über die Auswirkung der Engpässe in seiner Industrie zu sprechen.

Yamaichi Electronics kommt gut weg

Nicht betroffen von dem Engpass ist dagegen die 2020 in Frankfurt (Oder) in Betrieb genommene neue Produktion des bereits seit 2006 dort ansässigen japanischen Elektronikherstellers Yamaichi Electronics. In Frankfurt (Oder) werden elektromechanische Komponenten wie Steckverbinder, Kabelkonfektionen und Testfassungen produziert.

„Die Auslastung ist derzeit sehr gut“, teilt Geschäftsführer Helge Puhlmann mit. Die Frankfurter Produkte würden zum Beispiel an die Automatisierungs- oder Halbleiterindustrie geliefert, fänden aber auch den Einsatz in der Medizintechnik. Ganz bleibt die Firma Yamaichi aber nicht vom Engpass verschont. Im Standort auf den Philippinen werden zum Beispiel Steckverbinder für den Bereich Automotive produziert. Dort stockt der Betrieb.

Indirekt Hoffnung zeichnet sich für die künftige E-Auto-Produktion in Grünheide ab. Während der konventionelle Autoproduzent General Motors den Verkauf um fast ein Drittel zurückfahren musste hat ausgerechnet Tesla in seiner amerikanischen Heimat trotz der Krise einen Auslieferungsrekord geschafft. Der US-Elektroautobauer brachte im dritten Quartal weltweit gut 241 300 Fahrzeuge zu den Kunden, gut 53 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das schraubt auch die Erwartung für den Start der brandenburgischen Produktion in die Höhe.

Ministerium spricht von temporärer Krise

Auch das Wirtschaftsministerium selbst ist von der Entwicklung insgesamt wenig beunruhigt. Bislang seien allem Anschein nach nur wenige Unternehmen vom aktuellen Lieferengpass betroffen. Es habe sich auch noch kein Unternehmen mit der Bitte um Unterstützung an das Ministerium gewandt. „Aus unserer Sicht handelt es sich bei dem Engpass um ein temporäres Phänomen“, sagt Sprecherin Claudia Lippert.

Das sieht auch der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), Steffen Kammradt, so. Der Markt habe auf dieses internationale Phänomen schon reagiert. „Die Hersteller arbeiten unter Hochdruck an Kapazitätserweiterungen“, sagt er. „Wir sind deshalb zuversichtlich, dass es sich um eine vorübergehende Entwicklung handelt und wir rasch wieder Entspannung bekommen werden.“

Von Rüdiger Braun