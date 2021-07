Die Grünen haben mit Annalena Baerbock an der Spitze den bisherigen Wahlkampf verstolpert. Die Kanzlerkandidatin peilt dennoch ein historisches Ergebnis an. Die Partei will erstmals drei Mandate holen. Bemerkenswert: Auf ihrem Wahlplakat setzt die Partei auf eine Doppelspitze.