Potsdam

Die SPD hat als erste Partei einen Kanzlerkandidaten für die Wahl im Herbst 2021: Der 62-jährige Olaf Scholz wurde gestern von Vorstand und Präsidium einstimmig nominiert. „Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen“, sagte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Er machte deutlich, dass er für die Zeit nach der Wahl keine Fortsetzung der großen Koalition wolle, sondern eine Koalition unter Führung seiner Partei das Ziel sei. Die große Koalition sei kein „Normalmodell“, betonte er.

Der Vizekanzler betonte aber auch, dass er die Zusammenarbeit mit der Union in der Bundesregierung verantwortungsvoll fortsetzen wolle. „Wir regieren, und das werden wir auch weiter tun. Der Wahlkampf beginnt nicht heute.“ Scholz will bei zur Bundestagswahl erstmals in Potsdam antreten und bewirbt sich derzeit um eine Kandidatur im Wahlkreis, zu dem auch Teile Potsdam-Mittelmarks und Havelland gehören.

Stohn : Scholz hat Kanzlerformat

Die Reaktionen in Brandenburg auf die Nominierung sind unterschiedlich. SPD-Generalsekretär Erik Stohn ist erwartungsgemäß voll des Lobes und bescheinigte ihm „Kanzlerformat“. Scholz habe die Ruhe, die Kraft und die Erfahrung, das Land gut nach vorn zu bringen. Scholz habe in der Corona-Krise gezeigt, dass er weiß, worauf es ankomme. „Er hat dem Land die Impulse verschafft, die es braucht, um gut aus dem wirtschaftlichen Tal zu kommen“, sagte Stohn.

Zurückhaltender äußerte sich die CDU. Generalsekretär Gordon Hoffmann meinte, Scholz sei ein respektabler Politiker, trotzdem scheine seine Nominierung nur eine „ Verlegenheitslösung“ zu sein. Denn als Vorsitzenden habe ihn die SPD nicht gewollt, weil er nicht links genug sei. „Aber jetzt soll er Kanzler für Rot-Rot-Grün werden. Das passt vorn und hinten nicht zusammen“, sagte Hoffmann der MAZ.

Linken-Abgeordneter stellt Bedingungen für Rot-Rot-Grün

Der Potsdamer Linken-Bundestagsabgeordneter Norbert Müller, der sich erneut bewirbt, formulierte bereits Bedingungen für Rot-Rot-Grün im Bund. Scholz müsse sich von Auslandseinsätzen der Bundeswehr und von der Schuldenbremse verabschieden. „Sonst landen sie wieder bei Union“, erklärte Müller auf Twitter. Die Potsdamer FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg, die auch Generalsekretärin ihrer Partei sei, beglückwünschte Scholz und hofft auf einen „fairen Wettbewerb“, wie sie bei Twitter schrieb. „Darüber, was heute progressive Inhalte und Bündnisse sind, werden wir aber noch zu sprechen haben“, betonte sie.

Die SPD liegt derzeit in aktuellen Umfragen bundesweit bei 14 bis 15 Prozent. SPD, Linke und Grüne hätten danach bei einer Bundestagswahl keine Mehrheit, Union und Grüne dagegen schon. Kanzler werden könnte Scholz wohl nur in einer Koalition mit Linken und Grünen. In Umfragen liegen die Grünen derzeit vor der SPD (18 bis 20 Prozent).

Von Igor Göldner