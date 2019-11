Wie Brandenburgs Politik auf den Kompromiss zur Grundrente reagiert

Potsdam

Der Kompromiss der Großen Koalition von Union und SPD zur Grundrente hat in Brandenburg ein geteiltes Echo ausgelöst. Skepsis äußerten vor allem die Linken. „Die Richtung stimmt, aber damit wird das Grundübel nicht an der Wurzel gepackt“, erklärte die Fraktionschefin der Linken, Kathrin Dannenberg. Die Altersarmut als gesellschaftliches Problem bleibe bestehen. Viele Brandenburger würden auf Grund ihrer gebrochenen Erwerbsbiografien gar nicht auf 35 Beitragsjahre kommen, so Dannenberg. Die Linke fordere deshalb eine Mindestrente von 1050 Euro für alle.

Mit dem Kompromiss zur Grundrente der Spitzen von SPD, CDU und CSU sollen Rentner, die 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben und eine sehr niedrige Rente bekommen, ab 2021 einen Zuschlag erhalten. Ihre Rente soll damit 10 Prozent über dem Niveau der Grundsicherung liegen. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung.

Woidke : Es war höchste Zeit, eine Einigung zu finden

Die gefundene Regelung wurde von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke und der SPD im Landtag begrüßt. „Es war höchste Zeit, eine Einigung zu finden“, erklärte Woidke. „Es geht um Gerechtigkeit und die Anerkennung von Lebensleistung.“ Das sei gerade für Menschen in Ostdeutschland wichtig mit ihren oft unterbrochenen Erwerbs- Biografien. „Wer gearbeitet hat, muss im Alter ordentlich abgesichert sein.“

Eine „vernünftige Lösung“ nannte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, Björn Lüttmann, die Regelung. Die Menschen müssten sich darauf verlassen können, dass sie nach dem Arbeitsleben trotz mancher Umbrüche eine auskömmliche Rente erhalten, betonte Lüttmann. „Es war höchste Zeit, diesen langen und schädlichen Streit zu beenden.“

1,2 bis 1,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen die Grundrente bekommen, davon rund 85 Prozent Frauen, viele Ostdeutsche. Der Rentenaufschlag zielt auf Niedrigverdiener in Voll- oder Teilzeit, die im Alter nur eine geringe Rente bekommen.

Von Igor Göldner