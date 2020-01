Wie Franziska Giffey: Brandenburger, die anderswo Karriere machten

Potsdam/Berlin

Ihre Wurzeln hat Franziska Giffey, die in Berlin die Nachfolge von Michael Müller anstrebt, in Brandenburg. Die 41-Jährige wurde in Frankfurt (Oder) geboren und wuchs in dem Ort Briesen auf, der heute zum Landkreis Oder-Spree gehört. Zu Schule ging sie in Fürstenwalde, wo sie auch ihr Abitur ablegte. Dort erlebte sie auch den Umbruch in der DDR und die Nach-Wendezeit.

Ihr weiterer Lebensweg verschlug Franziska Giffey 1997 nach Berlin, wo sie studierte, später ein Diplom als Verwaltungswirtin ablegte und Kommunalbeamtin wurde.

Als Woidke-Nachfolgerin gehandelt

Mit der Brandenburger Politik kam sie zu nur bedingt in Berührung. Zuletzt gab es im Landtagswahlkampf 2019 die Spekulation, die populäre Politikerin könnte nach der Wahl eine größere Rolle in der brandenburgischen SPD spielen, die damals im Umfrage-Keller dümpelte.

Einige SPD-Genossen brachten die Bundesfamilienministerin und frühere Neuköllner Bezirks-Bürgermeisterin schon als Nachfolgerin von Regierungschef Dietmar Woidke ins Gespräch – doch es kam anders und die SPD gewann die Wahl.

Wenn der Plan in Berlin aufgeht, könnte Giffey als Spitzenkandidatin der SPD bei der Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 antreten. Sie hätte die Chance, Michael Müller als Regierender Bürgermeister zu beerben.

Sie würde sich dann einreihen in eine Liste von Politikern aus Brandenburg, die in anderen Ländern oder auf der Bundesebene Karriere gemacht haben:

Wie Manuela Schwesig, die seit 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist. Die 45-Jährige wurde in Frankfurt (Oder) geboren und wuchs in Seelow auf, im heutigen Kreis Märkisch-Oderland. Sie war von 2013 bis 2017 Bundesfamilienministerin und damit Vorgängerin von Franziska Giffey.

Die CDU-Politikerin Johanna Wanka war von 2000 bis 2009 Wissenschafts- und Kulturministerin in Brandenburg. Sie wechselte anschließend nach verlorener Landtagswahl als Spitzenkandidatin nach Niedersachsen. Dort war sie von 2010 bis 2013 Ministerin für Wissenschaft und Kultur, bevor sie dann Bundesbildungsministerin wurde und das fünf Jahre lang blieb.

Auf der Bundesebene in der ersten Reihe ihrer Parteien stehen auch die beiden Potsdamerinnen Annalena Baerbock (Grüne) und Linda Teuteberg ( FDP). Sie sind beide Bundestagsabgeordnete und kommen aus der Landespolitik.

Annalena Baerbock im Bundestagsplenum. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Baerbock (39) ist seit Januar 2018 Bundesvorsitzende der Grünen, die sich derzeit in Umfragen bundesweit in einem Höhenflug befinden. Sie wurde in Hannover geboren und lebt seit mehreren Jahren mit ihrer Familie in Potsdam. Baerbock ist seit 2013 auch Bundestagsabgeordnete und war schon einmal Parteichefin in Brandenburg: von 2009 bis 2013.

Linda Teuteberg (38), die in Königs Wusterhausen geboren wurde, ist seit April 2019 Generalsekretärin der Bundes-FDP. Seit November vergangenen Jahres ist die Bundestagsabgeordnete auch Chefin der Landespartei in Brandenburg.

Aus Brandenburg kommt auch der AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Gauland (78). Er bis vor kurzem auch Bundesparteichef. Im Landtag saß der Potsdamer von 2014 bis 2018.

Auf die Bundesebene verschlug es auch die beiden Ministerpräsidenten in Brandenburg, Matthias Platzeck und Manfred Stolpe. Platzeck war 2005 kurzzeitig SPD-Bundesvorsitzender, gab das Amt aber aus gesundheitlichen Gründen ab. Stolpe, der Ende Dezember 2019 nach langer Krankheit gestorben ist, war von 2002 bis 2005 Bundesverkehrsminister.

Seinen aktuellen Wohnsitz in Potsdam hat derzeit Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD).

Von Igor Göldner