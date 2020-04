Kommunen in Not - Corona-Krise: Wie Gemeinden und Städte in Brandenburg unterstützt werden sollen

Durch die Beschränkungen sind die Kommunen im Land in eine Notlage geraten. Wie ihnen geholfen werden kann, darüber streiten Regierung und Opposition. Linke und Freie Wähler fordern einen kommunalen Rettungsschirm. Ihnen gehen die Pläne von Rot-Schwarz-Grün nicht weit genug.