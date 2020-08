Potsdam/Neuruppin

Yudi Sulaiman zieht eine Karte vom Stapel und liest vor: „Die Einrichtung meiner Wohnung ist mir wichtig.“ Fragende Blicke bei seinen Spielpartnern. „Weiß jemand, was Einrichtung ist?“, fragt Kathrin Matejat. Am Nebentisch sprechen zwei junge Männer Arabisch miteinander. Matejat dreht sich um und ruft dazwischen: „Eine Regel: Nur Deutsch.“

Es ist Donnerstagabend, im Innenhof des Potsdamer Rechenzentrums sitzen etwa 20 Menschen an Tischen, trinken Apfelschorle, spielen Karten und plaudern. „Wer Deutsch lernen will, muss Deutsch sprechen“, sagt Kathrin Matejat von der Flüchtlingshilfe Babelsberg. Einmal in der Woche lädt der Verein zum Erzählcafé ins Rechenzentrum, um Geflüchtete und Deutsche – „neue und alte Potsdamer“, wie Matejat sagt – an einen Tisch zu bringen.

Hilfe bei Behördenpost und Nachbarschaftstreff

Dabei geht es nicht allein darum, dass die Neu-Potsdamer Deutsch lernen. Die Geflüchteten finden beim Erzählcafé Unterstützung bei ihren Hausaufgaben, Hilfe bei Behördenpost oder lernen einfach neue Leute kennen. Schnittpunkte zwischen Mehrheitsgesellschaft und migrantischer Community, die es ohne solche Angebote kaum geben würde.

Die Flüchtlingshilfe Babelsberg engagiert sich sei dem Herbst 2015 für die Integration von Zuwanderern in die deutsche Gesellschaft. Damals, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wurde bekannt, dass auf einem Sportplatz im Potsdamer Stadtteil Babelsberg Wohncontainer für insgesamt 100 Geflüchtete aufgestellt werden sollten. Schnell formierte sich eine breites Bündnis Freiwilliger, die sich einbringen und helfen wollten.

Großer Andrang bei der Vereinsgründung

Sona Yeghiayan war damals mit dabei. Zur Gründungsversammlung des Vereins kamen über 300 Menschen. Das Lokal, das als Treffpunkt diente, war zu klein für den riesigen Andrang. „Es war verrückt“, sagt Yeghiyayan, „es gab plötzlich so viele engagierte Menschen.“ Viele wollten die Entwicklung im Kiez lieber aktiv mitgestalten, als bloß Zuschauer zu sein, erinnert sich die 54-Jährige.

Seit 2015 in der Flüchtlingshilfe Babelsberg aktiv: Sona Yeghiayan. Quelle: Detlev Scheerbarth

Herzstück der Vereinsarbeit sollte die sprachliche Bildung der Geflüchteten sein. „Deutsch zu lernen ist der erste Schritt zu einer gelungenen Integration“, sagt Sona Yeghiayan. Die Flüchtlingshilfe stellte Sprachkurse auf die Beine, entwickelte Lehrpläne und bildete die ehrenamtlichen Deutschlehrer aus. In der Anfangszeit fand jeden Tag ein Kurs statt. Zusätzlich organisierten die Freiwilligen unter anderem Projekte wie eine Fahrrad-Werkstatt, die Koordination der Spenden und die Begleitung bei Behördengängen.

„Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir das allein mit Ehrenamtlichen nicht schaffen“, sagt Sona Yeghiayan. Mit Hilfe von Spenden und staatlichen Zuschüssen konnte die Flüchtlingshilfe Babelsberg drei Teilzeitstellen für die Vereinsarbeit schaffen. Heute kümmern sich Yeghiayan und ihre Kollegin Matejat unter anderem um das Angebot der Sprachkurse, die Organisation des wöchentlichen Erzählcafés und die Koordination der über 200 ehrenamtlichen Helfer.

Eine von ihnen ist Regine Leschke. Die Anwältin engagiert sich seit 2015 bei der Flüchtlingshilfe. Anfangs hat auch sie in der Gemeinschaftsunterkunft in Babelsberg Deutsch unterrichtet. Später bot sie Rechtsberatung für Geflüchtete an. Mittlerweile ist die Fachanwältin für Verkehrsrecht zur Expertin für Aufenthaltsrecht geworden.

Initiativen füllen Leerstelle, die der Staat hinterlassen hat

„Die Integration der Geflüchteten ist eine Aufgabe für Generationen“, sagt sie. Vor allem aber sei sie keine Einbahnstraße. Auch die deutsche Gesellschaft müsse sich verändern, damit Zuwanderung zum Erfolg werde. „Ich würde mir wünschen, dass der Staat die Energie, die er in die Rückführung der Leute steckt, in die Integration investieren würde.“

Christiane Schulz aus Neuruppin sieht das ähnlich. Die Pfarrerin ist Geschäftsführerin von Esta Ruppin, einem Verein, der sich schon seit über 20 Jahren in den Bereichen Flucht und Migration in Ostprignitz-Ruppin engagiert. „Die Entwicklungen von 2015 haben hier viele auf dem kalten Fuß erwischt“, sagt sie. Die Behörden seien oft überfordert gewesen, den Ansturm zu bewältigen. Die staatlichen Strukturen seien nicht für solche Größenordnungen von Migranten ausgelegt gewesen. „Die Leerstelle, die der Staat hinterlassen hat, haben oft zivilgesellschaftliche Initiativen besetzt.“

„Wir haben es noch lange nicht geschafft“

Wie die Flüchtlingshilfe Babelsberg organisierte Esta Ruppin damals Sprachunterricht für Geflüchtete, sammelte Sachspenden und veranstaltete Kennenlern- und Info-Cafés. Viele Angebote laufen auch heute noch. Flüchtlingsarbeit im ländlichen Raum sei dennoch etwas anderes als in der Stadt, meint Pfarrerin Schulz.

„Bestehende migrantische Communitys sind wichtige Anlaufpunkte für Neuankommende“, sagt sie, „auf dem Land gibt es die jedoch in der Regel nicht.“ Zudem seien die Menschen auf dem Land oft isolierter untergebracht als in der Stadt. Mobilität sei daher ein zentrales Thema für die Integration. „Deshalb haben wir zum Beispiel Fahrräder für die Geflüchteten gesammelt.“

„Wir schaffen das“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer berühmt gewordenen Pressekonferenz im Jahr 2015. „Wir haben es noch lange nicht geschafft“, sagt Sona Yeghiayan heute. Die Integration von Millionen Menschen sei nichts, was in fünf Jahren gelingen könnte. „Gerade jetzt ist es wichtig, am Ball zu bleiben und sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen.“

Den zivilgesellschaftlichen Flüchtlingsinitiativen komme dabei eine zentrale Rolle zu, meint Christiane Schulz. Integration sei wie auf eine Party, auf der man niemanden kennt, sagt sie. „Wenn da jemand ist, der einen an die Hand nimmt und uns vorstellt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es ein gelungener Abend wird.“

Von Feliks Todtmann