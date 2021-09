Potsdam

Glühendes Magma wird in die Luft geschleudert, Lava fließt aus Erdspalten: Erstmals seit 50 Jahren ist auf der Kanareninsel La Palma wieder ein Vulkan ausgebrochen. Der urplötzlich ausgebrochene Berg hat noch nicht mal einen Namen. Schlagartig mussten Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Wissenschaftler hatten noch Ende der vergangenen Woche gesagt, es sei unmöglich zu wissen, ob es in einigen Tagen oder in einigen Wochen oder überhaupt einen Ausbruch geben würde.

Sind wir der Naturgewalt Vulkan wirklich so hilflos ausgeliefert? „Nein!“, sagen der Doktorand für Maschinelles Lernen an der Technischen Universität (TU) Berlin, Binayak Ghosh, und sein Professor für Fernerkundung und Geoinformatik am Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam, Mahdi Motagh. Sie arbeiteten an Methoden des Maschinellen Lernens, um die Vulkanbeobachtung dem 21. Jahrhundert anzupassen und bessere Warnungen zu ermöglichen.

Ein Ausbruch 2018 forderte Hunderte Todesopfer

Weltweit gibt es mehr als 1500 aktive Vulkane. Wie gefährlich die feuerspeienden Erhebungen für uns immer noch sind, zeigt nicht nur das aktuelle Beispiel auf den Kanaren. Gar nicht mehr glimpflich lief der Ausbruch des Fuego nahe Guatemala-Stadt am 3. Juni 2018 ab. 201 Todesopfer forderte der Feuerberg in dem mittelamerikanischen Land. Dabei gibt es inzwischen hervorragende Beobachtungsmöglichkeiten. Seit 2014 zum Beispiel umkreist zum Beispiel der Radarsatellit Sentinel-1, der „Wächter“, die Erde. Unter anderem sendet er massenhaft hervorragende Geodaten. Doch genau in der Masse der Daten liegt das Problem.

Geoforscher schaffen es nämlich kaum noch, die vielen Bilder und Dateien durchzusehen und richtige Schlüsse daraus zu ziehen. Das veranlasste das interdisziplinäre Team um Binayak Ghosh und Mahdi Motagh zu neuen Forschungsanstrengungen in Richtung Digitalisierung. „Wir leben im Zeitalter von Big Data“, sagt Motagh der MAZ. Alle sechs bis Tage liefert der Sentinel-1 Daten von einem Berg. Unter anderem werden die Vulkane mit Mikrowellenstrahlen „beschossen“. Deren Reflex fängt der Satellit wieder auf.

Tasten der Satellit nach seiner Erdumkreisung den Berg erneut ab, wird sich minimales Heben und Senken des Untergrunds auf die aufgefangenen Mikrowellen auswirken. Die zuerst und später aufgefangenen Mikrowellen werden gegeneinander verschoben. Aus dieser sogenannten Interferenz der Wellen errechnet der Satellit die Veränderung des Untergrunds.

Bisher schauen sich Wissenschaftler solche Daten noch persönlich an und ziehen Schlüsse daraus. Doch künftig werden solche Daten in noch viel kürzeren Perioden eingehen. Zum Beispiel könnte die private amerikanische Organisation Capella Space alle drei bis sechs Stunden neue Daten liefern. Der Vorschlag von Ghosh und Motagh: Künstliche Intelligenz soll die Beobachtungen übernehmen und die Warnungen automatisieren!

Die schon vorhandenen Systeme verbessert

KI wird bei der Vulkan- und Erdbebenbeobachtung zwar schon eine ganze Weile eingesetzt, Ghosh und Motagh haben aber die bereits existierenden Algorithmen für Maschinelles Lernen verbessert. „Im Prinzip vergleichen unsere Algorithmen die unterschiedlichen Suchergebnisse eines der bisherigen Algorithmen des Maschinellen Lernens miteinander, um diejenigen Signale herauszufiltern, die mit größter Wahrscheinlichkeit tatsächliche Oberflächenverschiebungen anzeigen“, sagt Nachwuchswissenschaftler Binayak Ghosh. Solche Veränderungen können von Gas- und Magmaströme im Inneren des Vulkans hervorgerufen werden. Wenn die Oberfläche eines Berges sich hebt, kann das durchaus auch auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeuten.

Da der neue am GFZ entwickelte Algorithmus sehr unterschiedliche Ergebnisse in seinen Rechnungen gegeneinander abwägt, kann er auch viel stärker Störsignale herausfiltern und die wichtigen Veränderungen entdecken. „Unsere Studie zeigt, dass die computergestützte Auswertung der Satellitenaufnahmen mithilfe unserer neuen Algorithmen insgesamt deutlich präziser und verlässlicher als bisher Episoden von Oberflächendeformation detektiert“, sagt Ghosh. Möglich war die Entwicklung nur, weil die Potsdamer Vulkanologen den jungen Datenwissenschaftler in ihre Methoden und Forschungsgegenstände eingelernt haben. „Er versuchte dann das Maschinelle Lernen für unsere Gegenstände nutzbar zu machen“, so Motagh.

Angewandt haben Ghosh und Motagh ihre KI zum Beispiel beim Volcan des Colima im Westen Mexikos. Die KI entdeckte durch ihre schnellen Analysen, dass sich der Boden rund um den Berg viel häufiger bewegte, als bisher von den Forschern angenommen wurde. „Insbesondere die kurzzeitig auftretenden Veränderungen blieben bislang weniger untersucht“, sagt Motagh. Dabei könnten gerade sie wichtige Informationen über die tatsächliche vulkanische Aktivität liefern. Zum Beispiel wird der Verlauf von unterirdischen Gasströmen solcher hydrothermalen Systeme viel genauer erfasst.

Beobachtungen in Echtzeit

„Unsere Studie zeigt, dass wir mithilfe unserer neuen Algorithmen zur automatischen Auswertung von Satellitendaten die Beobachtung vulkanischer Aktivitäten quasi in Echtzeit erkennen können.“ Für eine rechtzeitige Warnung vor Ausbrüchen, die auch noch andere Signale wie seismische Messungen, Temperaturveränderungen und die Zusammensetzung austretender Gase einbeziehen würden, könnten solche Daten Gold wert sein.

„Künstliche Intelligenz wird in den Geowissenschaften immer gebräuchlicher“, sagt Motagh. Der GFZ-Wissenschaftler zweifelt nicht daran, dass dank der genaueren und schnelleren Analyse der von ihm mit entwickelten System die KI in den kommenden Jahren auch bei der Vulkanforschung und -beobachtung einen Boom erleben wird.

