Wer sich in Brandenburg beim Friseur den Bart trimmen lassen will oder bei der Kosmetikerin eine Gesichtsbehandlung in Anspruch nehmen möchte, muss einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest nachweisen. So schreibt es die aktuelle Eindämmungsverdordnung seit Montag vor.

Nur, wenn sowohl der Kunde als auch der Dienstleister die ganze Zeit über einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen können, entfällt die Testpflicht.

Die geforderten Schnelltests stellen die „körpernahen Dienstleister“ und ihre Kunden vor eine große Herausforderung. Denn grundsätzlich stellt sich die Frage: Wie komme ich überhaupt vor meinem Termin an einen der begehrten Tests ran?

Selbsttests für Zuhause reichen nicht

Grundsätzlich gilt: Selbsttests für Zuhause von Aldi und Co. zählen nicht als ausreichender Nachweis, da der Dienstleister nicht sicher stellen kann, dass der Test tagesaktuell und wirklich vom Kunden selbst gemacht worden ist.

Bleiben also die kommunalen Testzentren und an den Testungen teilnehmenden Apotheken als Möglichkeit. Dort soll sich seit dem 8. März jeder Bürger einmal die Woche kostenfrei mit einem Schnelltest auf Corona testen lassen können –mit bestätigtem Ergebnis nach 15 Minuten Wartezeit.

Verifizierte Schnelltests sind kaum alltagstauglich

Doch noch sind die dortigen Kapazitäten und Termine knapp. Die Landesapothekerkammer listet 68 Apotheken (von 565 im Land Brandenburg) auf, die bereit sind, Schnelltests anzubieten.

Wer aber einen der begehrten und verifizierten Schnelltests ergattert hat, darf danach ohne Maske zum „körpernahen Dienstleister“. Bleibt die Frage, wie alltagstauglich diese Variante ist, kostet das ganze Prozedere doch eine Menge Zeit.

Testungen vor Ort als Lösung

Eine weitere Möglichkeit zur Behandlung ohne Mund-Nasen-Schutz ist die Testung direkt vor Ort. Dafür müssen die „körpernahen Dienstleister“ dem Kunden vor Eintritt in den Laden einen Schnelltest aus dem Fenster heraus verkaufen.

Auf der Straße kann der Kunde dann den Test machen. Wenn das Ergebnis negativ ausfällt, darf er ohne Maske behandelt werden. Hier ist die Nachweispflicht aus Sicht der Politik gegeben, fungiert der Dienstleister doch als Zeuge.

Noch viele Fragen offen

Luisa Venessa Brunotte, Kosmetikmeisterin und Hair & Make up Artist aus Müllrose, hat sich bereits mit 40 Selbsttests ausgestattet. „Ich habe erstmal nicht zu viele der Tests bestellt, weil ich abwarten möchte, wie sich die ganze Sache entwickelt“, sagt sie. Noch seien viele Fragen offen. Zum Beispiel, wie die Dokumentationspflicht bei den auf Corona positiv getesteten Kunden sichergestellt werden kann.

„Bis in dieser Frage Klarheit herrscht, biete ich primär Termine an, bei denen der Mund-Nasen-Schutz getragen werden kann“, sagt Brunotte. Termine ohne Maske nehme sie vorerst nur von Kunden an, die ein verifiziertes Testergebnis mitbringen können.

Die Nachfrage nach Terminen sei unabhängig von der Test-Frage enorm. „Das Telefon steht seit dem Wochenende nicht mehr still“, sagt die Kosmetikerin.

