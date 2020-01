Wie bekommt man einen Wohnberechtigungsschein (WBS)?

Potsdam

WBS – ausgeschrieben bedeutet das: Wohnberechtigungsschein. Lange Zeit war der WBS in der allgemeinen Wahrnehmung mit vielen Klischeevorstellungen behaftet. Sozialwohnungen für Menschen an der Armutsgrenze; schwieriges Milieu, von der Hand in den Mund leben.

Doch in Zeiten von Mietsteigerungen, Spekulationen und steigender Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gilt das längst nicht mehr. Der WBS ist für viele Menschen eine Möglichkeit, an günstigeren Wohnraum zu kommen. Vorausgesetzt, man erfüllt die Voraussetzungen und es gibt genügend staatlich geförderte Wohnungen.

Wozu dient der WBS?

Wohnungen können staatlich gefördert werden, wenn sie im Gegenzug an Menschen mit geringeren Einkommen vermietet werden. Um eine solche Wohnung zu bekommen, ist ein Wohnberechtigungsschein – kurz WBS – nötig.

Er bietet jedoch keine Garantie dafür, dass man auch eine mietgünstigere Wohnung erhält, wenn es mehrere berechtigte Bewerber für eine Wohnung gibt. Nach Einschätzung von Wohnungsbauunternehmen sind ohnehin viele Wohnungen in Brandenburg zu günstigen Mieten zu haben, so dass ein WBS gar keinen Vorteil bieten würde und der Bedarf für viele Sozialwohnungen nicht vorhanden ist. Das gilt jedoch nicht für den Speckgürtel.

Wo bekommt man den WBS?

Zuständig für die Ausstellung von WBS sind die Kommunen. Informationen darüber bieten in der Regel die Rathäuser. Informieren Sie sich dort oder auf der Internetseite der Kommune vorab, welche Einkommensnachweise vorzulegen sind und welche Gebühren für die Ausstellung des WBS fällig werden.

Gilt der Schein nur für eine Stadt?

Die Berechtigungsscheine gelten im ganzen Land Brandenburg. Da es in anderen Bundesländern andere Einkommensgrenzen gibt, müssen sie bei einem Umzug in ein anderes Bundesland neu beantragt werden.

Protest in Berlin: Schriftzug an einer Hausfassade. Quelle: imago images / Müller-Stauffenberg

Welche Einkommensgrenze gibt es?

Wer einen WBS beantragen will, darf nur ein bestimmtes Jahreseinkommen, egal ob als Selbstständiger, Arbeitnehmer oder Rentner verfügen. Wer allein lebt, darf maximal 15.600 Euro im Jahr verdienen. In einem Zweipersonenhaushalt darf das gemeinsame Haushaltseinkommen maximal 22.000 Euro betragen. Für jede weitere (erwachsene) Person im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze um 4900 Euro. Wenn Kinder mit im Haushalt leben, gibt es mehr. Pro Kind erhöht sich die WBS-Grenze noch einmal um je 2000 Euro.

Rechenbeispiel: Eine vierköpfige Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern darf im Jahr ein maximales Brutto-Haushaltseinkommen in Höhe von 35.800 Euro haben, wenn es einen Wohnberechtigungsschein bekommen will (22.000 Euro plus 2 x 4900 Euro plus 2 x 2000 Euro).

Gibt es genügend Sozialwohnungen ?

Darüber gehen die Meinungen auseinander. Sozial geförderter Wohnraum ist in Brandenburg wie im Rest Deutschlands aber auf dem Rückzug. Zum Jahresende 2018 gab es in Deutschland fast 42.500 Sozialwohnungen weniger als noch ein Jahr zuvor. In Brandenburg ist die Zahl der angebotenen Sozialwohnungen, auch mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen genannt, von 2017 auf 2018 um rund 12.000 Wohnungen auf 23.406 Wohnungen zurückgegangen. Die Landesregierung hält das aber im wesentlichen für ein Problem im Speckgürtel. Auf dem Land dagegen seien die Mieten deutlich niedriger und es gebe auch genügend Leerstand.

Warum gibt es weniger Sozialwohnungen ?

Die staatlich geförderten Wohnungen müssen für einen bestimmten Zeitraum mietgünstiger angeboten werden. Wenn diese sogenannte Belegungsfrist ausläuft, können die Wohnungsunternehmen sie zu regulären Konditionen auf dem Markt anbieten. Derzeit laufen viele preisgebundene Wohnungen aus, die in den 1990er-Jahren gefördert worden waren. Wenn keine neuen Wohnungen mietpreisgebunden werden, sinkt diese Zahl immer weiter.

Prognosen des Infrastrukturministeriums zufolge würden es dann im Jahr 2035 nur noch 11.865 Sozialwohnungen in Brandenburg geben. Allerdings planen die Kommunen derzeit gemeinsam mit dem Land neue Sozialwohnungen.

Wie lange ist der WBS gültig?

Der WBS wird für die Dauer eines Jahres ausgestellt. Wenn klar ist, dass sich an den Einkommensverhältnissen nichts ändert, kann der Schein auch auf zwei Jahre ausgestellt werden.

Wie viele WBS wurden in Brandenburg ausgestellt?

Im Jahr 2017 (neuere Zahlen gibt es noch nicht) wurden in Brandenburg 7600 WBS neu ausgestellt. In den Jahren davor waren es in etwa jeweils genauso viele. 2019 trat in Brandenburg eine Reform des Wohnraumförderungsgesetzes in Kraft. Dabei wurden die Einkommensgrenzen für WBS-Berechtigte angehoben.

Das Land geht davon aus, dass damit theoretisch fast jeder zweite Brandenburger die Kriterien für einen WBS erfüllen würde. Es handelt sich dabei aber nur um eine Schätzung des Ministeriums auf der Grundlage von Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. >>>Mehr Sozialwohnungen im Potsdamer Norden

Von Torsten Gellner