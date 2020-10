Berlin

Aus einem Entwässerungsschacht am Rande des „Metro“-Parkplatzes läuft ein Fuchs zum Zaun. Er findet einen Ausgang und trippelt an zwei Menschen heran, die an diesem Abend im Mai durch sein Revier spazieren. Die paar Autos auf dem Parkplatz der Großhandelskette, in der sich sonst Gastronomen aus ganz Berlin mit Lebensmitteln eindecken, wirken mickrig wie Krümel auf einer Tortenplatte.

Nachdem die letzten zwei Kunden in Anzügen mit Einstecktuch den Supermarkt verlassen, bleibt ein älterer Sicherheitsmann allein mit seinem Wachhund auf dem Gelände zurück. Er bewacht palettenweise aufgestapelte Bierkisten. Der Himmel über Mann, Bier und Hund färbt sich lila. „Ist doch eh alles leer!“, ruft der Mitarbeiter, der zum Bewachen ausgetrunkener Flaschen verdonnert ist.

Neben dem Clubgelände kann man einkaufen. Quelle: Felix Weiss

In Sichtweite des Supermarktes liegt der sozialistische Monumentalbau, in dem normalerweise das Berghain international beachtete Techno-Partys feiert. Wer in der Corona-Krise an mehreren Abenden das Gebiet rund um die Straße Am Wriezener Bahnhof besucht, erlebt ein verödetes Gewerbegebiet.

Das einzige Fünkchen Glamour – der Club und die dorthin pilgernden, Schlange stehenden Leute aus aller Welt – ist von der Pandemie verschluckt worden. Und doch lauert Leben am Rande der Baumarkt-und-Lagerhallen-Tristesse. Menschen, die kaum einer auf dem Schirm hat, der an die gesichtslose Umgebung des Berghain denkt, haben sich hier eingerichtet.

Vor einem grauen Klotz an der Ecke der Straße Am Wriezener Bahnhof zur Straße der Pariser Kommune steht Benjamin, 21. „Wir sind Roma“, sagt er, „und kennen uns alle seit der Kindheit.“ Die Bewohner stammen aus einem Ort in der Nähe von Bukarest. Hinter ihm sitzen Männer auf weißen Plastikstühlen. Im Innenhof spielen im Dunkeln Kinder und spazieren in Grüppchen auf die Straße.

Benjamin und seine Familie stammen aus Rumänien. Quelle: Maurice Wojach

„Wenn jetzt ne Kartoffel kommt, dann hauen wir die“, sagt ein halbstarker Junge – und rudert zurück. „Alles nur Spaß!“ Freche Jungs machen auf fiese Männer. Auf der anderen Seite des Hauses spricht Benjamin darüber, wie er wahre Diskriminierung erlebt: „Manchmal kommen Deutsche und sagen, warum bleibt ihr Zigeuner nicht zu Hause?“ Er kam vor acht Jahren nach Deutschland, Anschluss in der Schule zu finden, sei besonders schwierig gewesen. „Ich kann nicht alleine sein, ich bin das Leben in der großen Familie gewohnt.“

Im Wriezener Karree zurück in Richtung Berghain ist der Spielkrach der Kinder noch lange zu hören. Zwischen den Zweckbauten huschen Arbeiter mit dem Mundschutz am Hals baumelnd von dannen. Obdachlose haben sich unter den Eisentreppen an der Halle einer ehemaligen Papierfabrik Verschläge gebaut. Direkt vorm Berghain, dort wo vor Corona die Menschenschlange verlief, laden ein paar Umzugshelfer Möbel ab, die keiner mehr braucht.

Die Straßen Am Wriezener Bahnhof und Wriezener Karree in Berlin-Friedrichshain beziehen sich auf den ehemaligen Wriezener Bahnhof, der sich an der heutigen Straße An der Ostbahn befand. Bis 1949 diente er dem Personenverkehr, die Züge der Wriezener Bahn fuhren zwischen Berlin und Wriezen ( Märkisch-Oderland). Danach blieb nur noch der Güterverkehr. Die Gleisanlagen wurden zurückgebaut, in den vergangenen 15 Jahren entstand rund um das Berghain ein Gewerbegebiet. Ein Immobilienunternehmen plant für die kommenden Jahre den Bau des Stadtquartiers „Wriezener Karree“ auf rund 37 000 Quadratmetern. Die Stadt Wriezen liegt am Rande des Oderbruchs. Der Ort wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt. Mit Berlin war er unter anderem verbunden, weil von Wriezen aus die Hauptstadt bis weit ins 20. Jahrhundert mit Gemüse und Fisch versorgt wurde. In den vergangenen 100 Jahren lag die Einwohnerzahl meist bei rund 7000. In dieser Serie stellt die MAZ Berliner Straßen vor, die den Namen brandenburgischer Orte tragen, und erzählt Geschichte und Gegenwart der Menschen, die dort leben oder arbeiten.

Fast drei Monate später bilden sich wieder Schlangen vorm Berghain-Gebäude. Endlich. Der Club versucht, sich mit Kunstinstallationen durch die Krise zu retten. Die Soundkünstler Sam Auinger und Hannes Strobl nutzten die Kesselhalle des ehemaligen Fernheizwerks im Sommer als Kathedrale des Klangs.

Spricht Auinger über das Gebäude, klingt es fast spirituell: „Hier kann man erleben, wie der Klang den Raum füllt, ihn durchdringt, ihn sättigt und wieder verklingt – wie ein Raum atmet.“ Aktuell nutzt das Sammlerpaar Christian und Karen Boros das Berghain als Ausstellungshaus. „Studio Berlin“ zeigt zeitgenössische Fotografie, Skulpturen, Malerei, Video, Performance und Installationen von 85 Berliner Künstlern.

Kultur statt Sex und Drogen

Normalerweise dominieren nicht Kultur-Events, sondern Sex und Drogen die Berichterstattung übers Berghain. Wer in dem Club schon mal eine Nacht durchgetanzt hat, weiß, was noch zählt: Die Faszination für die kühl anmutende Innenarchitektur und harte elektronische Musik, die das Gegenteil von Kirmes-Techno ist.

Der Musikjournalist Jens Balzer spricht am Telefon vom „Idealfall eines Clubs“. Er betont das Fotografierverbot, das den Mythos befördert hat. So sehr auch über die Türsteher geschimpft werde, gehe das Konzept auf: „Es gibt keine testosterongeladenen Männer. Die Stimmung ist sexuell aufgeladen, aber respektvoll, es gibt kaum Fälle sexueller Belästigung." Selbst wer nackt tanzt, müsse nicht fürchten, bedrängt zu werden.

Diese Nacht gehört allein dem Fuchs, der zwischen Baumarkt und Berghain umherstreunert. Hoffentlich bekommt er bald wieder Gesellschaft.

Von Maurice Wojach