Potsdam

Christian Loesch-Humke kam kürzlich eher zufällig in den Innenhof der Uni-Mensa Am Neuen Palais in Potsdam. Da bemerkte er den riesigen Truck mit der Aufschrift „Mobiles MRT für Ihre Herzgesundheit“. Ob er sich da nicht untersuchen lassen könne, fragte er bei seiner Ärztin nach. Seit etwa einem Jahr bemerkt er Unregelmäßigkeiten bei seinem Herzschlag. Er würde gerne wissen, was das sei. Zufällig hatte der mobile MRT-Truck für Herzuntersuchungen noch einen Termin frei. So wurde der 53-Jährige unverhofft zum Versuchsteilnehmer des Programms „Innovative Herzinsuffizienz-Diagnostik“ der Länder Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern.

Drei Jahre lang sind zwei Trucks mit modernsten MRT-Einheiten vor allem im ländlichen Raum unterwegs und untersuchen Patienten zwischen 40 und 69 Jahren, die noch beschwerdefrei sind, aber ein großes Risiko für Herzinsuffizienz, also Herzschwäche haben. Dazu zählen Menschen mit Übergewicht, Diabetes und hohem Blutdruck. In dem Projekt soll untersucht werden, ob diese Art der mobile Vorsorge tatsächlich zu weniger ernsten Erkrankungen führt und sich auch rechnen würde. Zunächst sollen nur Patienten der AOK Nordost teilnehmen. Später soll das Angebot ausgeweitet werden. Für das Projekt sind zwei Trucks unterwegs. Sie steuern unter anderem auch Templin (Uckermark), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Forst (Spree-Neiße) an.

Früherkennung für den ländlichen Raum

Sowohl Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wie auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), die den Truck am Freitagnachmittag besuchen, sind von der Idee einer mobilen Vorsorge begeistert. „Das Projekt Herzcheck kann gerade im ländlichen Raum, wo die diagnostischen Möglichkeiten oft limitiert sind entscheidend dazu beitragen, diese Menschen durch eine Früherkennung effektiv zu schützen“, sagt Nonnemacher. Das neue Innovationsprojekt sieht sie als weiteren Baustein der Digitalisierung und der Telemedizin.

Der springende Punkt bei dem „Herzcheck“-Truck ist nämlich: An Bord sind keine Ärzte, nur medizinisch ausgebildete Helfer. Die Daten gehen alle ans Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB), wo sie dann von den Spezialisten ausgewertet werden. Das spart Zeit, Wege und Geld – und gibt auch Menschen im ländlichen Raum Gelegenheit, Hochleistungsmedizin in Anspruch zu nehmen.

Probleme mit medizinischer Versorgung kennt Bürgermeister Mike Schubert zwar von seiner Stadt nicht, er ist aber dennoch froh, dass der Truck eine Woche in Potsdam stand. „Jedes Angebot für die Vorsorge ist wichtig“, sagt er, „damit man noch mehr Menschen in die Vorsorge bekommt.“

Ein Drittel der Patienten mit auffälligem Befund

Wie wichtig diese Vorsorge gerade in Brandenburg sein kann, betont der Leiter des Versuchsprojekts, der Berliner Radiologe Sebastian Kelle. Seit der Genehmigung des Projekts im Oktober 2020 durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA), der es mit sieben Millionen Euro fördert seien jetzt schon rund 1000 Menschen untersucht worden. Von diesen 1000 Untersuchten wies nicht weniger als ein Drittel einen auffälligen Befund auf.

„Diese Menschen haben schon eine schwer ausgeprägte Insuffizienz, nehmen sie aber noch nicht wahr“, sagt Kelle. Bei fortschreitender Herzschwäche kann es zum Beispiel zu bedrohlichen Anfällen von Atemnot während der Nachtruhe kommen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Schockzustand mit Atemnot, Bewusstseinstrübung, Schweiß und schwachem Puls.

Die Herzinsuffizienz eben doch zu entdecken und gegenzusteuern, soll nun eben das mobile Versuchsprojekt „Herzcheck“ leisten. Die einzelnen Untersuchungen im Truck laufen dabei recht flott. Höchstens zehn Minuten liegen die Patienten in der extra großen MRT-Röhre, danach wird ihnen Blut abgenommen und sie müssen auch noch einen Fragebogen zu ihrem Befinden und ihren Lebensgewohnheiten ausfüllen. „Es dauert etwa eine dreiviertel bis zu einer ganzen Stunde insgesamt“, sagt Radiologe Kelle.

Wichtig seien die im Herzzentrum erstellten Befunde. Von ihnen werden dann Maßnahmen wie etwa andere Ernährung und mehr Bewegung abgeleitet. Die Georg-August-Universität in Göttingen, dem Universitätsklinikum Heidelberg und der Universität Köln begleiteten das Projekt und sollen herausfinden, ob die Vorsorge tatsächlich den Krankenstand senkt und sich der Einsatz mobiler MRT-Trucks auch rechnet.

Für den Potsdamer Christian Loesch-Humke hat sich der Truck schon gerechnet. „Irre“ fand er die Möglichkeit, ohne große Umstände eine doch so aufwendige und gründliche Untersuchung machen zu können. Und dass ihm der Kardiologe Sebastian Kelle sagt, dass zumindest der erste Blick auf den Computermonitor ihm nichts Besorgniserregendes gezeigt habe, dürfte Loesch-Humke ziemlich beruhigt haben. Er würde es unbedingt dafür plädieren, dass die Trucks einst zum allgemeinen kassenärztlichen Angebot in Brandenburg gehören.

Kontakt für Interessierte: Unter herzcheck.org.

Von Rüdiger Braun